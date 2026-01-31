توقع إلتون جون أن تفشل أكبر نجاحات كوين. إن ديسه هو ما جعل الأغنية مبدعة

ربما لم يكن أحد يعرف درجة حرارة الصخور في منتصف السبعينيات كما فعل إلتون جون، حيث كان أكبر نجم في تلك الحقبة – يمكن اعتبار آرائه حقيقة. ومع ذلك، فإن استبعاده لأغنية طموحة لفرقة روك صاعدة لم يكن خطأً تمامًا فحسب، بل هو ما ساعد في دفع اللحن إلى المخططات والمكانة الأسطورية. كانت صناعة الموسيقى في سبعينيات القرن العشرين في حالة من الفوضى: أغنية مشهورة ومهمة وشعبية مثل “Bohemian Rhapsody” من فرقة Queen بنفس السهولة لم يكن من الممكن إطلاقها أبدًا إذا استجاب عدد كافٍ من الناس لتحذير أحد نجوم الروك المعروفين.
“Bohemian Rhapsody” هي الأغنية المنفردة الثالثة الأكثر مبيعًا في تاريخ المملكة المتحدة من جولتين منفصلتين، واحدة في عام 1975 والأخرى في عام 1991، بعد وقت قصير من اليوم الذي توفي فيه قائد الفرقة فريدي ميركوري. في الولايات المتحدة، كانت من بين العشرة الأوائل وبيعت نصف مليون نسخة في عام 1975، وفي عام 1992، عادت إلى ذروتها في المرتبة الثانية بعد أن ظهرت بشكل بارز في الفيلم الكوميدي “Wayne’s World”. غالبًا ما يظهر في أعلى قوائم تصنيف أفضل الأغاني على الإطلاق. كان جون وميركوري صديقين حميمين للغاية، حيث أدى الأول في حفل تكريم الأخير بعد وفاته. ما هي أغنية الملكة التي غناها جون؟ “افتتان البوهيمية.” يبدو أنه غيّر أسلوبه بعد أن أثبت العالم خطأه. إليكم كيف أصبحت أغنية “Bohemian Rhapsody” واحدة من أكبر الأغاني على الإطلاق على الرغم من إصرار جون على أنها ستفشل.
يعتقد إلتون جون أن أغنية Bohemian Rhapsody كانت طويلة بشكل خطير
بينما كانت فرق البروغ مثل بينك فلويد تدفع موسيقى الروك في اتجاهات جديدة، ظلت الأغاني القصيرة والمباشرة هي المعيار في منتصف السبعينيات. ولكن بعد ذلك بدأت كوين في العمل على “Bohemian Rhapsody”، وهي ملحمة روك مدتها ست دقائق. وهو يتألف من عدة أجزاء: قسم بدون مصاحبة من الالات الموسيقية، وأغنية بيانو، ومقطع أوبرالي للنداء والاستجابة، وموسيقى الروك الكاملة، وكودا حزينة. من خلال كل ذلك، يغني فريدي ميركوري كلمات ملتوية وغريبة. أخبر صديقًا ذات مرة أن كلماته كانت “هراء مقفى” (عبر رولينج ستون)، وهي فكرة مدعومة باستخدام مصطلحات غامضة مثل “Scaramouche” و”fandango” و”magnifico”. تم استخدام تقنيات الاستوديو لتكديس مقطوعات الجيتار وأصواته، مما أعطى الانطباع بمشاركة ما يصل إلى 200 مغني. قال عازف الدرامز روجر تايلور لرولينج ستون: “لقد استمتعنا حقًا بسخافة الأمر”. اعتقد المسؤولون التنفيذيون في مجال التسجيلات أن “Bohemian Rhapsody” كانت أطول من أن تكون قابلة للتطبيق تجاريًا، لكنهم لم ينفوا إصدارها.
أبدى شخصية موسيقية بارزة واحدة فقط نفوره من المسار. جون ريد، مدير كوينز لبضعة أشهر فقط في ذلك الوقت، كان على علاقة مع إلتون جون، الذي جعله مطلعًا على عملية “الملحمة البوهيمية”. يتذكر ريد: “قال: هل أنت مجنون؟”. “”هذا لن يحقق نجاحًا أبدًا. إنه طويل جدًا!” لقد كان مصرا.” لكن آراء صديق المدير ليست ملزمة تعاقديًا، لذلك تجاهل ريد وكوين تعليقات جون. وصلت أغنية “Bohemian Rhapsody” إلى موجات الأثير في المملكة المتحدة عام 1975، وحققت نجاحًا فوريًا.