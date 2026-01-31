توقع إلتون جون أن تفشل أكبر نجاحات كوين. إن ديسه هو ما جعل الأغنية مبدعة

ربما لم يكن أحد يعرف درجة حرارة الصخور في منتصف السبعينيات كما فعل إلتون جون، حيث كان أكبر نجم في تلك الحقبة – يمكن اعتبار آرائه حقيقة. ومع ذلك، فإن استبعاده لأغنية طموحة لفرقة روك صاعدة لم يكن خطأً تمامًا فحسب، بل هو ما ساعد في دفع اللحن إلى المخططات والمكانة الأسطورية. كانت صناعة الموسيقى في سبعينيات القرن العشرين في حالة من الفوضى: أغنية مشهورة ومهمة وشعبية مثل “Bohemian Rhapsody” من فرقة Queen بنفس السهولة لم يكن من الممكن إطلاقها أبدًا إذا استجاب عدد كافٍ من الناس لتحذير أحد نجوم الروك المعروفين.

“Bohemian Rhapsody” هي الأغنية المنفردة الثالثة الأكثر مبيعًا في تاريخ المملكة المتحدة من جولتين منفصلتين، واحدة في عام 1975 والأخرى في عام 1991، بعد وقت قصير من اليوم الذي توفي فيه قائد الفرقة فريدي ميركوري. في الولايات المتحدة، كانت من بين العشرة الأوائل وبيعت نصف مليون نسخة في عام 1975، وفي عام 1992، عادت إلى ذروتها في المرتبة الثانية بعد أن ظهرت بشكل بارز في الفيلم الكوميدي “Wayne’s World”. غالبًا ما يظهر في أعلى قوائم تصنيف أفضل الأغاني على الإطلاق. كان جون وميركوري صديقين حميمين للغاية، حيث أدى الأول في حفل تكريم الأخير بعد وفاته. ما هي أغنية الملكة التي غناها جون؟ “افتتان البوهيمية.” يبدو أنه غيّر أسلوبه بعد أن أثبت العالم خطأه. إليكم كيف أصبحت أغنية “Bohemian Rhapsody” واحدة من أكبر الأغاني على الإطلاق على الرغم من إصرار جون على أنها ستفشل.