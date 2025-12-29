توقع الكباش مقابل الصقور: احتمالات الأسبوع 17، الدعائم، أفضل رهان لـ “MNF”

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يتواجه لوس أنجلوس رامز (11-4) وأتلانتا فالكونز (5-9) في نهائي الموسم من “Monday Night Football” في الأسبوع 17 من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

كان رامز ماثيو ستافورد في يوم من الأيام المصنف الأول في NFC، لكنه يجد نفسه الآن في سباق تقسيمي ضيق مع سياتل سي هوكس وسان فرانسيسكو 49ers.

سيغيب فريق الصقور عن فترة ما بعد الموسم للموسم الثامن على التوالي، لكن فريق All-Pro الذي يركض للخلف بيجان روبنسون لا يزال من النخبة، ويستمتع فريق الصقور بالاختراق الأخير من كايل بيتس.

قام Oddsmakers بإدراج Sean McVay و LA كمفضلين للهبوط، مع مجموعة أكثر / أقل عند 49.5 نقطة إجمالية.

احتمالات الكباش مقابل الصقور، التنبؤ

بغض النظر عن المكان الذي تنتهي فيه لوس أنجلوس في التصفيات، يظل هجومها وحدة من الدرجة الأولى، حيث يحتل المرتبة الأولى في DVOA الهجومية ويبلغ متوسطه 41 نقطة خلال مبارياته الثلاث الماضية.

تم الآن تكليف المنسق الدفاعي السابق لرامز رحيم موريس بمعرفة كيفية إبطاء بوكا ناكوا وهجوم رامز القوي المتسارع لكيرين ويليامز وبليك كوروم.

Nacua على سخان.

لقد دخل مع 114 حفل استقبال و1592 ياردة، وكلاهما يحتل المرتبة الخامسة في اتحاد كرة القدم الأميركي. في مواجهة الأسبوع 16 مع Seahawks، أنهى 12 حفل استقبال مثيرًا للإعجاب لمسافة 225 ياردة وهبوطين.

قد يحاول فريق الصقور وضع ناكوا في مكانه، حيث من المحتمل أن يتولى الظهير الركني إيه جيه تيريل المهمة الشاقة المتمثلة في احتوائه.

ومع ذلك، مع منع أوتار الركبة المزعجة التي يعاني منها دافانتي آدامز من ارتداء البدلة، سيحصل Nacua على الجزء الأكبر من أهداف تمريرات ستافورد، وأرى أن اتجاهه المتمثل في تمزيق الأهداف الثانوية مستمر.

كافحت أتلانتا للحد من أجهزة الاستقبال المتعارضة. يعد مايك إيفانز وتيتوريا ماكميليان وأدوناي ميتشل من بين لاعبي التمرير الذين تجاوز كل منهم أكثر من 100 ياردة ضد الصقور.

توقع أن يصل Nacua إلى الحد الأقصى في ساحات الاستلام الخاصة به والتي تبلغ 105.5، وهو ما يقل بثماني ياردات عن أفضل متوسط ​​له في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية وهو 113.7 لكل لعبة.

لقد تم استهدافه 11 مرة أو أكثر في ثماني مباريات، ومن المؤكد أن ستافورد سيبحث عن طريقه بدون آدامز في تشكيلة رامز.

مع قتال الكباش من أجل الحصول على أفضلية على أرض الملعب مع تضاؤل ​​الموسم، فإن هجومهم القوي يعرف مدى أهمية هذه المباراة في وقت الذروة.

المسرحية: Puka Nacua أكثر من 105.5 ياردة (-113، DraftKings)

