توقع رعاة البقر مقابل الأسود: احتمالات “ليلة الخميس لكرة القدم”، اختيار، أفضل رهان

حصص التصفيات الزائدة على “Thursday Night Football”.

لدى ديترويت لايونز كل ما في العالم ليلعبوا من أجله يوم الخميس عندما يواجهون كاوبويز، وكلاهما يائس لتحقيق الفوز لإبقاء آمالهما في التصفيات في الأفق.

يأتي دالاس باعتباره الفريق المستضعف +3 في مباراة الذروة هذه في ديترويت، بينما يعاني جاريد جوف وشركاه من إصابات متعددة في قائمتهم.

يعاني بيني سيويل من إصابة في الكتف ولم يتدرب يوم الثلاثاء، وهناك قلق من أنه سيغيب عن هذه المباراة.

هذه الإصابة الرئيسية، إلى جانب إصابة آمون رع سانت براون، ستجبرني على تجاهل نموذج الرهان الخاص بي، والذي له قيمة كبيرة على الأسود ليلة الخميس.

النموذج الخاص بي لديه درجة متوقعة من 32.35 إلى 24.56 لصالح الأسود، لكن هذين الفريقين يسيران في اتجاهين متعاكسين في الوقت الحالي.

كان من المفترض أن يخسر فريق الأسود أمام العمالقة قبل بضعة أسابيع، وقد تفوق عليهم فريق باكرز بشدة في عيد الشكر، ولا يوجد نقص في المشكلات التي يجب تسليط الضوء عليها لمجموعة دان كامبل.

لا تقتصر القصة على إصابات الأسود فحسب، بل يلعب فريق Cowboys كرة قدم قوية حقًا في الوقت الحالي.

أعطت عودة Ceedee Lamb من الإصابة، بالإضافة إلى الإضافات في الدفاع عن Quinnen Williams وLogan Wilson، أنفاسًا للوحدة التي بدا أنها تنهار في وقت سابق من هذا الموسم.

يسمح فريق Cowboys بمساحة 5.3 ياردة لكل لعبة خلال آخر ثلاث مباريات (المركز 17)، وهو أفضل ما لعبوه طوال الموسم، مقارنة بـ 5.9 ياردة التي سمحوا بها على مدار الموسم بأكمله (المركز 28).

كل هذا بينما لديهم الهجوم رقم 1 في YPP (6.6) على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وكان هذا الهجوم دائمًا قويًا في البداية، وتعادل في المركز الثاني مع الأسود.

أتوقع عرضًا ناريًا هجوميًا في هذه اللعبة حيث تجعل أجهزة استقبال رعاة البقر الأسود تبدو سخيفة طوال اللعبة.

سأقبل ما يزيد عن 54.5 بثقة باعتباره أحد رهاناتي المفضلة لهذا الأسبوع، ولا تخف من استهداف دعم اللاعبين لـ George Pickens وCeedee Lamb.

اللعب: أكثر من 54.5 (-110، كتاب الرياضات المتعصبة)

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.