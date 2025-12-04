توقع رعاة البقر مقابل الأسود: احتمالات “ليلة الخميس لكرة القدم”، اختيار، أفضل رهان

رياضة
توقع رعاة البقر مقابل الأسود: احتمالات "ليلة الخميس لكرة القدم"، اختيار، أفضل رهان

حصص التصفيات الزائدة على “Thursday Night Football”.

لدى ديترويت لايونز كل ما في العالم ليلعبوا من أجله يوم الخميس عندما يواجهون كاوبويز، وكلاهما يائس لتحقيق الفوز لإبقاء آمالهما في التصفيات في الأفق.

يأتي دالاس باعتباره الفريق المستضعف +3 في مباراة الذروة هذه في ديترويت، بينما يعاني جاريد جوف وشركاه من إصابات متعددة في قائمتهم.

يعاني بيني سيويل من إصابة في الكتف ولم يتدرب يوم الثلاثاء، وهناك قلق من أنه سيغيب عن هذه المباراة.

هذه الإصابة الرئيسية، إلى جانب إصابة آمون رع سانت براون، ستجبرني على تجاهل نموذج الرهان الخاص بي، والذي له قيمة كبيرة على الأسود ليلة الخميس.

النموذج الخاص بي لديه درجة متوقعة من 32.35 إلى 24.56 لصالح الأسود، لكن هذين الفريقين يسيران في اتجاهين متعاكسين في الوقت الحالي.

كان من المفترض أن يخسر فريق الأسود أمام العمالقة قبل بضعة أسابيع، وقد تفوق عليهم فريق باكرز بشدة في عيد الشكر، ولا يوجد نقص في المشكلات التي يجب تسليط الضوء عليها لمجموعة دان كامبل.

لا تقتصر القصة على إصابات الأسود فحسب، بل يلعب فريق Cowboys كرة قدم قوية حقًا في الوقت الحالي.

أعطت عودة Ceedee Lamb من الإصابة، بالإضافة إلى الإضافات في الدفاع عن Quinnen Williams وLogan Wilson، أنفاسًا للوحدة التي بدا أنها تنهار في وقت سابق من هذا الموسم.

يسمح فريق Cowboys بمساحة 5.3 ياردة لكل لعبة خلال آخر ثلاث مباريات (المركز 17)، وهو أفضل ما لعبوه طوال الموسم، مقارنة بـ 5.9 ياردة التي سمحوا بها على مدار الموسم بأكمله (المركز 28).

كل هذا بينما لديهم الهجوم رقم 1 في YPP (6.6) على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وكان هذا الهجوم دائمًا قويًا في البداية، وتعادل في المركز الثاني مع الأسود.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

أتوقع عرضًا ناريًا هجوميًا في هذه اللعبة حيث تجعل أجهزة استقبال رعاة البقر الأسود تبدو سخيفة طوال اللعبة.

سأقبل ما يزيد عن 54.5 بثقة باعتباره أحد رهاناتي المفضلة لهذا الأسبوع، ولا تخف من استهداف دعم اللاعبين لـ George Pickens وCeedee Lamb.

اللعب: أكثر من 54.5 (-110، كتاب الرياضات المتعصبة)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية