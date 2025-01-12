توقع شين بوين البقاء مع العمالقة على الرغم من ارتباطه بمايك فرابيل

توقع عودة شين بوين مع العمالقة في عام 2025 للموسم الثاني كمنسق دفاعي.

من المؤكد أن الأخبار الأقل إثارة للصدمة يوم الأحد والتي تفيد بتعيين مايك فرابيل كمدرب لفريق باتريوتس أثارت تكهنات بأن بوين يمكن أن يتوجه إلى نيو إنجلاند، مع الأخذ في الاعتبار أن بوين أجرى مكالمات للدفاع لمدة أربع سنوات عندما كان فرابيل مدربًا رئيسيًا لجبابرة.

الاعتقاد، وفقًا للمصادر، هو أن بوين يريد البقاء مع العمالقة وأن فرابيل يفكر في السير في اتجاه مختلف أثناء قيامه بتجميع طاقمه التدريبي الجديد.

التقى Vrabel في دورة التوظيف هذه مع Bears و Jets و Patriots. وناقش في تلك المقابلات وكشف عن قائمة أمنياته الخاصة بالمنسقين. ويعتقد أن اسم بوين لم يذكر، وهو ما يشير على الأرجح إلى أن فرابيل لا يتوق إلى لم الشمل.

الآن بعد أن حصل فرابيل على الوظيفة رسميًا، يمكنه بالطبع أن يطلب الإذن من العمالقة للتحدث مع بوين. يمكن للعمالقة منع المقابلة، إذا طلب ذلك، لما يمكن أن يكون خطوة جانبية.

الخطة في هذه المرحلة هي المضي قدمًا مع بوين، على الرغم من أن وحدته لم تميز نفسها وسط موسم 3-14 – على الرغم من أن دفاع بوين كان بالتأكيد أفضل من الهجوم الذي وجهه المدرب براين دابول.

دابول يريد عودة بوين.

يبدو كما لو أن العمالقة سيخسرون شخصًا ما أمام باتريوتس، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينضم رايان كاودن، المستشار التنفيذي للمدير العام جو شوين، إلى مكتب فرابيل الأمامي في نيو إنجلاند. عمل كاودن وفرابيل معًا في ولاية تينيسي.

اعتقد بعض المراقبين أن الأمن الوظيفي لبوين أصبح موضع تساؤل في اليوم التالي لانتهاء الموسم، عندما بدا المالك المشارك جون مارا، بعد إعلان دابول والمدير العام جو شوين سيعودان للعام الرابع، غاضبًا من عرض الدفاع.

وقال مارا: “بصراحة تامة، لا أعتقد أن دفاعنا لعب بشكل جيد هذا العام على الإطلاق”. “أعلم أنه عندما يكون لديك هجوم بهذا الشكل، فإنك تضع المزيد من الضغط على دفاعك. لكننا بحاجة إلى إجراء تحسينات هناك. لقد سئمت من مشاهدة الفرق وهي تصعد وتنزل في الملعب علينا. لذا، أعتقد أنه يجب معالجة هذا الأمر».

لم تكن مارا تقصد إطلاق ما بدا وكأنه تهديد مشؤوم أو التلميح إلى أن بوين كان على المقعد الساخن. كان اللاعبون الذين اعتادوا على أسلوب Wink Martindale السعيد والتغطية الرجالية في النهاية الخلفية في عامي 2022 و 2023 بحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة على مخطط بوين الأقل عدوانية. وهناك رغبة في البناء على ذلك، بدلاً من البدء من الصفر مع منسق جديد.

في موسم بوين الأول، احتل العمالقة المركز الحادي والعشرين في دوري كرة القدم الأمريكية من حيث تسجيل الأهداف الدفاعية، مما سمح لهم بـ 24.4 نقطة في المباراة. احتلوا المركز الثامن في الدفاع التمريري (210.6 ياردة في المباراة الواحدة) والمركز 27 في الدفاع (136.2 ياردة في المباراة الواحدة). أنهى العمالقة التعادل في المركز الثامن في الدوري بأكياس ، برصيد 45 كيسًا ، وسقطوا من أعلى الكومة بعد إصابات دكستر لورانس وعزيز أوجولاري وكايفون ثيبودوكس.

من المؤكد أن فرابيل وبوين لديهما تاريخ معًا. عندما كان فرابيل مدربًا للخط الدفاعي في ولاية أوهايو في عام 2012، كان بوين مدربًا مساعدًا للخريجين.

عندما كان فرابيل مدربًا للظهير ومنسقًا دفاعيًا مع فريق تكساس، كان بوين مساعدًا دفاعيًا. عندما أصبح فرابيل في عام 2018 مدربًا رئيسيًا لفريق Titans، قام بتعيين بوين كمدرب للاعبي خط الوسط الخارجيين. بعد عامين قام فرابيل بتسليم نداء اللعب الدفاعي إلى بوين وخلال سنواتهم الثلاث الأخيرة في ناشفيل، عمل بوين كمنسق دفاعي لفرابيل.

الشعور داخل منشأة العمالقة هو أن بوين، 38 عامًا، يريد العودة ولا يبحث عن مخرج.

لا يجلب بوين الكثير من غروره “الدفاعي” إلى منصبه. بدلاً من المطالبة بإحضار رجاله عند وصوله إلى العمالقة، اختار الاحتفاظ بمعظم طاقم مارتنديل الدفاعي، بما في ذلك جيروم هندرسون وأندريه باترسون وجون إيجوروجو ومايك ترير.

وقال بوين في وقت متأخر من الموسم: «أعتقد أن لدينا مجموعة جيدة حقًا. “أنا أعتمد على هؤلاء الرجال كثيرًا.

“لقد تطورنا كطاقم مع مرور الوقت. أشعر وكأنني أصبحت أكثر راحة معهم. لقد أصبحوا أكثر راحة معي. مجرد التوقعات والمساءلة وكل هذه الأشياء، تحدد معيار ما نريد القيام به في المكتب وفي الميدان. لقد كان الأمر جيدًا. لقد. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وكان الأمر ممتعًا. من الواضح أننا كنا نتمنى لو لعبنا بشكل أفضل قليلاً في بعض الأحيان وحصلنا على بعض النتائج المختلفة، لكنني حقًا أحب اللاعبين الموجودين هنا.

ويبدو أن بوين سيعود لقيادة تلك المجموعة.