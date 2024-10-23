توقع مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ: اختيارات دوري أبطال أوروبا، الاحتمالات

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لقد كانت بداية حلم لعصر هانسي فليك في برشلونة.

فاز العمالقة الكاتالونيون بتسع من أول 10 مباريات لهم في الدوري الأسباني، وهم يسجلون الأهداف من أجل المتعة والجيل القادم من نجوم النادي، والذي يضم أمثال لامين يامال وجافي ومارك كاسادو، يلعبون ببراعة.

لكن ما سيحدد ما إذا كان هذا الموسم ناجحًا أم لا ليس مستوى الفريق محليًا، بل ما إذا كان فليك قادرًا على دفع برشلونة لتحقيق أول جولة عميقة له في دوري أبطال أوروبا منذ أن وصل إلى الدور نصف النهائي في 2018-19.

وفي هذا الصدد، لا تزال هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة.

برشلونة هو فقط 1-0-1 (WDL) في دوري أبطال أوروبا من خلال مباراتين ويواجه الآن مهمة شاقة تتمثل في الترحيب ببايرن ميونيخ في كامب نو مساء الأربعاء.

سيكون أصعب اختبار هذا الموسم لبرشلونة بتسديدة بعيدة.

بالإضافة إلى لعب برشلونة في الدوري الإسباني، يمكنك بالتأكيد التشكيك في قوة جدول مبارياته.

أصعب خصم واجهوه حتى الآن كان أتلتيك بلباو وكانت تلك المباراة الثانية في الموسم.

ومع ذلك، فإن الأرقام التي يطرحها برشلونة هائلة. يبلغ متوسطهم 3.3 هدفًا في المباراة الواحدة في إسبانيا ويمتلكون ثالث أفضل فارق أهداف متوقع لكل 90 دقيقة في أي من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

أحد الفرق التي لديها xGD/90 متفوق هو بايرن ميونيخ، ومع ذلك، فإن العمل الدفاعي الذي يقوم به بايرن الآن هو الذي يقودنا إلى رهاننا في هذه المباراة.

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بينما تمكن برشلونة من إثارة الشغب على بعض الفرق المتوسطة في الدوري الإسباني، فإن الأمر نفسه لن ينطبق على بايرن ميونيخ.

هناك احتمال كبير أن يحول ثبات بايرن الدفاعي هذه المباراة إلى مباراة متقاربة لا تستمر أبدًا.

سيتوقع معظم الناس ألعابًا نارية عندما يسافر بايرن ميونيخ إلى برشلونة، لكن أفضل قيمة على السبورة هي تغيير هذا السرد ودعمه لينتهي بالتعادل.

المسرحية: التعادل (+280، FanDuel)

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