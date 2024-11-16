توقع مباراة جورجيا وتينيسي: احتمالات كرة القدم الجامعية، اللقطات

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من المقرر أن يستضيف فريق Georgia Bulldogs رقم 12 متطوعي تينيسي رقم 7 في مباراة افعل أو تموت.

إن آمال فريق Bulldogs في التصفيات على المحك، ويمكننا الاستفادة من إلحاحها.

تعثر لاعب الوسط في جورجيا كارسون بيك خلال المباراتين الأخيرتين، حيث ألقى ثلاث اعتراضات في الفوز على فلوريدا وأتبعها باعتراض آخر بينما بلغ متوسطه 6 ياردات فقط لكل إكمال في خسارة أمام أولي ميس.

لقد وضعت صراعات بيك هجوم جورجيا هذا موضع تساؤل، ولن يحصل فريق البلدغ على أي فترات راحة ضد دفاع المتطوعين هذا.

تحتل ولاية تينيسي المرتبة الخامسة في وكالة حماية البيئة (EPA) لكل تراجع والأولى في وكالة حماية البيئة (EPA) لكل اندفاع مسموح به.

إذا لم يتمكن بيك من الوصول إلى الإيقاع مبكرًا، فسوف تجبر تينيسي جورجيا على الخروج من الملعب بشكل متكرر حيث يحتل فريق Vols أيضًا المرتبة الأولى في معدل النجاح الثالث والرابع المسموح به.

ومع ذلك، يمكن للبلدوغ البقاء في هذه اللعبة بسبب أسلوب لعبهم الدفاعي.

يدير المتطوعون الكرة بالمعدل التاسع من أعلى المعدلات في البلاد، ويغذون النجم ديلان سامبسون.

قام سامبسون بالركض في جميع أنحاء الدفاعات المتعارضة هذا الموسم، حيث اندفع لمسافة 100 ياردة أو أكثر في جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة.

ظهرت هيمنته أيضًا على لوحة النتائج في شكل 20 هبوطًا سريعًا.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

على الرغم من أنه إذا كان هناك شيء واحد يمكننا الاعتماد عليه، فإن دفاع كيربي سمارت سيكون مستعدًا لإيقاف سامبسون.

تحتل جورجيا المرتبة السابعة في معدل نجاح الاندفاع المسموح به، حيث تحمل حاملات الكرة المتعارضة إلى 3.4 ياردة فقط لكل حمل.

توقع أن تكون هذه المباراة عبارة عن معركة صخرية في وقت مبكر وتنتهي في الشوط الأول.

المسرحية: الشوط الأول بين جورجيا وتينيسي تحت 24 عامًا (-115، الرهان365).