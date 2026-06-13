توقع مباراة هايتي واسكتلندا: احتمالات كأس العالم، والاختيارات، وأفضل الرهانات ليوم السبت

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يمكنك أن تتوقع واحدة من أكثر الأجواء حيوية خلال نهائيات كأس العالم بأكملها عندما تواجه هايتي أسكتلندا في ملعب جيليت مساء السبت.

تُعرف قواعد المعجبين هذه بقدرتها على إحداث الضجيج، لكن الأمور سترتفع عدة ديسيبل بسبب هذا الميل. إنها أول مباراة لأسكتلندا في كأس العالم منذ عام 1998، والظهور الثاني فقط لهايتي التي لم تتأهل للرقص الكبير منذ عام 1974.

ولم تتمكن أي من الدولتين من تجاوز مرحلة المجموعات على الإطلاق.

ونظرًا لترتيب هذه المجموعة – البرازيل والمغرب هما الفريقان الآخران في المجموعة – فهذه مباراة ضخمة لكلا الفريقين. جيش الترتان و ليه غريناديرز.

قد تكون هذه هي المباراة الأولى لهم في البطولة، ولكن هذا أمر لا بد منه لكلا الفريقين.

اسكتلندا هي المفضلة بنسبة -180 على خط المال ثلاثي الاتجاهات في FanDuel Sportsbook.

اسكتلندا مقابل هايتي الاحتمالات، يختار

المهووسون بالتكتيكات في انتظار متعة هذه المباراة، إذا لعبت هذه الفرق بشكل صحيح.

من الممكن أن تكون هايتي أسوأ فريق في هذا المجال المكون من 48 فريقًا، لكنهم لا يلعبون كرة القدم التي تعادل التسديدات البعيدة في كأس العالم. في معظم الأوقات، يلعب هؤلاء المتسابقون أيضًا أسلوبًا متحفظًا للغاية ويحاولون تحقيق نتيجة من خلال الدفاع العميق والضرب على المرتدات أو تسجيل هدف من ركلة ثابتة. واشتهرت كوستاريكا باستخدام هذا التكتيك في طريقها للفوز بالمجموعة التي تتقدم على أوروجواي وإنجلترا وإيطاليا.

إذا تعلمنا أي شيء عنه ليه غريناديرز منذ صعودهم إلى CONCACAF، لن يقوموا بركن أي حافلة. يدافع هايتي عالياً، ويمارس الضغط في الملعب، ويحاول تحويل الكرة إلى أقرب ما يمكن من مرمى الخصم. وفي مواجهة دول مثل هندوراس، أو السلفادور، أو سانت لوسيا، فإن هذه الاستراتيجية الجريئة من الممكن أن تنجح.

قد لا تكون اسكتلندا من أفضل الفرق العالمية، ولكن جيش الترتان هو أفضل من تلك الفرق بأميال وأميال، كما أنهم يلعبون أسلوبًا مباشرًا في كرة القدم يجعل الضغط في أعلى الملعب أسلوبًا خطيرًا للغاية.

يريد ستيف كلارك أن تلعب اسكتلندا بشكل مباشر. إنه لا يريد أي هراء. يأمر لاعبيه بالحصول على الكرة، أو رميها في الملعب أو خارجها، وإلقاء كرات عرضية داخل منطقة الجزاء. وهذا يعني أنه إذا تم القبض عليك مع عدد كبير جدًا من الأرقام في أعلى الملعب، فإن جيش الترتان سوف يدفعون لك الثمن، خاصة وأن أفضل لاعبيهم، سكوت مكتوميناي، يتقن الوصول متأخرًا والتقاط القطع من الهجمات المرتدة.

لقد تطور مكتوميناي، الذي كان لاعبًا في مانشستر يونايتد سابقًا، ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، ومجموعة مهاراته مناسبة تمامًا لهذه المباراة الأسلوبية.

من المهم أيضًا ملاحظة أن اسكتلندا ستحظى بحافز كبير لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في هذه المباراة. مع وجود المغرب والبرازيل، سيرغب الاسكتلنديون في تعزيز فارق الأهداف في هذا الاتجاه لحماية أنفسهم من الهزيمة أمام الفريقين المرشحين في هذه المجموعة.

كل شيء في هذا يشير إلى رقم ملتوي لاسكتلندا، وستحصل على +630 في FanDuel على جيش الترتان لتجاوز 3.5 أهداف. مكتوميناي عند +950 ليسجل مرتين يستحق أيضًا نظرة فاحصة.

المسرحيات: إجمالي فريق اسكتلندا أكثر من 3.5 (+630، FanDuel) | سكوت مكتوميناي يسجل أكثر من هدفين (+950)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.