توقع مباراة وايومنغ وهاواي: الاحتمالات والاختيارات وأفضل رهان لمواجهة ماونتن ويست

المباراة الأخيرة في يوم السبت الأخير من الموسم العادي لكرة القدم الجامعية لعام 2025 في وضع مثالي. ستستضيف هاواي، التي تلعب في مكانها المعتاد في وقت متأخر من الليل، وايومنغ على الجزيرة.

أدت الخسارة أمام UNLV إلى إنهاء محاولة Rainbow Warriors للحصول على بطولة Mountain West، لكن وصف موسم هاواي بأي شيء آخر غير النجاح الكبير أدى إلى بيعه على المكشوف.

يمارس فريق تيمي تشانغ لعبة البولينج للمرة الأولى منذ عام 2020، ويمكنه تحقيق علامة الثمانية انتصارات للمرة الأولى منذ عام 2019 بفوزه على وايومنغ.

احتمالات وايومنغ ضد هاواي، التنبؤ

كان انتعاش هاواي مدفوعًا بالتحسينات على جانبي الكرة، ولكن التطور الأكثر بروزًا هو ظهور لاعب الوسط الجديد ميكا أليخادو.

منشار طنان يبلغ طوله 5 أقدام و10 أقدام، قطع أليخادو 2543 ياردة و19 هبوطًا في عام 2025. لقد كان لديه بضع طلقات فاشلة، ولكن في معظم الأحيان، قام لاعب الوسط المولود في هونولولو بتسليم البضائع لـ “الأقواس”.

ومع ذلك، فإن مباراة السبت لا تبدو مريحة بالنسبة لأليخادو وRainbow Warriors.

لقد كان عامًا سيئًا في لارامي، لكن الخبز والزبدة في وايومنغ كان دفاعها التمريري. يحتل رعاة البقر المرتبة السادسة في الدولة من حيث نسبة الإنجاز، والتاسع في الياردات لكل تمريرة، والمركز الحادي عشر في الياردات المسموح بها لكل لعبة.

الطريقة للوصول إلى Cowboys هي تشغيل الكرة، وهو أمر لا تفعله هاواي بشكل جيد.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

وعلى الرغم من أن المطابقة الأسلوبية تفضل وايومنغ، خاصة أنها مستضعفة بفارق 7.5 نقطة، إلا أن الجدول الزمني صعب. إنها ليست رحلة طويلة من لارامي إلى هونولولو فحسب، بل من الصعب أن نتخيل أن الأولوية الأولى في وايومنغ هذا الأسبوع ستكون لعبة كرة القدم. لعبة لا معنى لها في الجنة قبل موسم الإجازة؟ هذه وصفة لجهد باهت إذا رأيت واحدة من قبل.

سنحاول إنهاء الموسم العادي مع أندر في هاواي.

أرسل المساعدة.

المسرحية: أقل من 44.5 (-110، ملوك المسودة)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.