توقع نهائي أمم الولايات المتحدة الأمريكية-كونادا 4 فقط على البطولة المادية

بوسطن-يعلم الجميع على جانبي نهائيات USA-Canada 4 Nations يوم الخميس أن هذا كان المباراة التي كان الجميع يأملها.

ولكن بعد أن تحول Bell Center إلى المثمن في UFC لثلاث معارك خلال التسع ثوان الأولى من الاجتماع الأول للفرق يوم الخميس الماضي في مونتريال ، أصبحت Clash بطريقة ما أكثر من حدث متوقع مما كانت عليه قبل أن تبدأ البطولة.

وقال مايك سوليفان مدرب فريق فريق الولايات المتحدة الأمريكية: “الشيء الوحيد الذي كان يدور في ذهني هو أن تلك اللعبة الأولى كانت لعبة الهوكي الرائعة”. “أعتقد أنه من الرائع للهوكي أن تكون هناك فرصة لهذين الفريقين للقاء مرة أخرى. كلا الفريقين لديهما قوة النجوم في جميع أنحاء التشكيلة. لقد كانت لعبة هوكي تنافسية للغاية ، أول لعبة. أتوقع أن يكون القادم كله تنافسيًا ، إن لم يكن أكثر. كما قلت بعد تلك المباراة ضد كندا ، الطريقة التي لعبت بها هذه اللعبة ، مع الاستثمار العاطفي على كلا الجانبين ، إنها مجرد مؤشر على مدى اهتمام هؤلاء الرجال وماذا يعني ذلك بالنسبة لهم.

“هناك الكثير من الفخر على المحك ، وستكون معركة شاقة. هذا ما أتوقعه. لذلك أعتقد أنه احتفال رائع للهوكي. انها حقا. أعني ، هناك بعض مواهب الأجيال على كلا الجانبين. إنه رائع جدًا من وجهة نظري “.

مع يومين بين Slate Slate و The Championship ، فإن الإجماع هو أنه سيكون مفيدًا لكلا الفريقين بعد الرحلات عبر عاصفة ثلجية من مونتريال إلى بوسطن لم يكن الأسهل في التحمل.

من الناحية اللوجستية ، أيضًا ، يحتاج العديد من اللاعبين-وخاصة الأميركيين-إلى الباقي بعد جزء تنافسي جولة روبن.

قال ديلان لاركين: “كنت أقول اليوم لقد مر وقت طويل منذ أن فزت بشيء”. أعلم أن هناك شبابًا آخرين هنا في نفس القارب. هناك الكثير على الخط “.

حصل جون كوبر ، المدير الفني لفريق كندا ، على رسالة لأفضل لاعبيه قبل فوزه 5-3 يوم الاثنين على فنلندا ، حقق فريق فريقه في نهائي مواجهة الأمم الأربع.

“هذا هو الشيء ، تحدثت إلى كونور (ماكدافيد) ، إذا كنت تتذكر ضد الولايات المتحدة ، فهو في الأساس واحد على واحد مع (حارس المرمى كونور) Hellebuyck وينتقل إلى (سام) رينهارت ، ويتم كسره” ، قال “. في مؤتمره الصحفي بعد اللعبة. “كنت أتحدث مع كونور ،” يجب أن يطلق عليه شخص ما في الشبكة. فلماذا لا أنت؟ لمعرفة ما فعله في الهدف الأول من اللعبة ، كان يدور حوله وحصل عليه وحصل على شاشة رائعة.

“لقاء مع هؤلاء الرجال الليلة الماضية ، للفوز بألعاب الهوكي ، يجب أن تكون غير أناني للغاية ، لكن من الغريب كيف عليك أن تخبر اللاعبين في بعض الأحيان بأن تكون أنانيًا. أن تكون أنانيًا كما يجب عليك إطلاق النار عليه في الشبكة. (ناثان) ماكينون فعل ذلك مرتين ، قام ماك بذلك مرة واحدة. (سيدني) كروسبي بمسافة أكثر بقليل (على شبكية فارغة). “

النظر في الرسالة الواردة.

جمعت كندا الكبرى 3 – ماكدافيد ، كروسبي ، ماكينون – لأربعة أهداف وستة نقاط في الفوز.