توقع يانكيز ضد ريد سوكس: اختيارات MLB Sunday، والاحتمالات، والرهانات

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يختتم فريق يانكيز وريد سوكس سلسلة عطلة نهاية الأسبوع في برونكس مساء الأحد.

سيرسل The Bombers منافسهم في الدوري الأمريكي Cy Young Cam Schlittler إلى التل بينما يتطلع إلى الارتداد من أسوأ بداية له في موسم 2026 MLB.

تخلى صاحب اليد اليمنى الشاب عن أعلى مستوى له في الموسم بخمسة أشواط (أربعة حصل عليها) بينما ضرب ثلاثة فقط خلال 4 جولات مقابل الأوصياء في المرة الأخيرة.

كانت هذه هي المرة الأولى طوال الموسم التي لم يقم فيها شليتلر برمي ما لا يقل عن خمس جولات على التل، والمرة الأولى خلال شهر لم يجتاز الشوط السادس.

ربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انخفاض سرعة شليتلر، حيث انخفضت سرعته السريعة من متوسط ​​سنوي يبلغ 97.7 ميلاً في الساعة إلى 96.8 ميلاً في الساعة أثناء النزهة.

وقال شليتلر بعد المباراة إنه “شعر ببعض الراحة” وتعهد بالاستعداد بشكل أفضل لبداية يوم الأحد.

في حين أن السخان الأبطأ يمكن أن يكون مدعاة للقلق بين نحاس يانكيز، فأنا لست على استعداد لشطب النجم الناشئ لأن كرته السريعة تراجعت علامة.

سيطر شليتلر على فريق ريد سوكس آخر مرة واجههم فيها في أبريل، حيث ألقى ثماني جولات من الكرة ذات الجري الواحد، مما سمح فقط بالركض الفردي على أرضه من مضرب كارلوس نارفايز.

لقد ألقى أقل من 80 رمية في كل من مشاركاته السابقة.

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حتى مع وجود بعض الإرهاق المحتمل خلال أول موسم كامل له في الدوريات الكبرى، فإن ذلك من شأنه أن يترك الكثير من العصير لشليتلر للعمل بعمق ضد تشكيلة بوسطن التي كانت من بين الأسوأ في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

المسرحية: كام شليتلر يسجل أكثر من 18.5 نقطة (+125، Caesars Sportsbook)

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ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الألعاب الرياضية. إنه على دراية بشكل خاص بالثلاثة الكبار – MLB، وNFL، وNBA.