توقع Mets vs. Braves: اختيارات MLB Friday، الاحتمالات، الرهانات

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يرحب فريق Mets بفريق MLB-best Braves في كوينز في المباراة الافتتاحية للمسلسل ليلة الجمعة في Citi Field.

سيأخذ نولان ماكلين، صاحب اليد اليمنى الصاعد، التلة لفريق ميتس وهو يتطلع للتخلص من الامتداد المتأخر.

بعد أن سجل 2.92 عصرًا خلال بداياته التسع الأولى هذا الموسم، ووضع نفسه في المربع في سباق NL Rookie of the Year، تضخم عصر McLean’s ERA إلى 3.98 – وهو محظوظ لأنه ليس أعلى من ذلك.

لقد ثبّت ماكلين نفسه بعد أن سمح بـ 16 جولة (13 حصل عليها) عبر بدايات متتالية ضد المواطنين والريدز، حيث تخلى عن شوط واحد فقط في المباريات ضد مارلينز وبادريس.

ومع ذلك، هناك سبب للحذر نظرا للطريقة التي تطورت بها البدايات الأخيرة.

مشى ماكلين ثمانية ضربات بينما سجل سبعة فقط خلال 11 جولة في هاتين الجولتين، وهو ما لن يطير ضد تشكيلة مثل أتلانتا.

سجل الشجعان رابع أكبر عدد من الأهداف في لعبة البيسبول قبل مباراة الخميس، وقد سيطروا تمامًا على أصحاب اليد اليمنى.

أتلانتا .757 على القاعدة بالإضافة إلى البطء ضد اليمين يتتبع فقط المراوغين والقراصنة.

هناك أيضًا سؤال عبء العمل.

ماكلين في أول موسم كامل له في الدوري الرئيسي، وقد تكون صراعات القيادة الأخيرة علامة على أن الطحن بدأ في الظهور.

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حتى لو تجنب الشوط الكبير، فإن المشي الإضافي ضد تشكيلة Braves يمكن أن يتحول إلى ضرر سريعًا – مع أو بدون رونالد أكونا جونيور، الذي ضرب قائمة المصابين يوم الأربعاء بشد في أوتار الركبة.

راهن على أن ماكلين سيواجه وقتًا عصيبًا مع فريق أتلانتا صاحب الضربات القوية.

المسرحية: Nolan McLean تم السماح بأكثر من 2.5 جولة مكتسبة (+103، Caesars Sportsbook)

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ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الألعاب الرياضية. إنه على دراية بشكل خاص بالثلاثة الكبار – MLB، وNFL، وNBA.