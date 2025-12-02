توقع UNC مقابل كنتاكي: اختيارات كرة السلة الجامعية، والاحتمالات، وأفضل الرهانات يوم الثلاثاء

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يتطلع فريق North Carolina Tar Heels رقم 16 إلى تسليم رقم 18 كنتاكي أول خسارة على أرضه هذا الموسم ليلة الثلاثاء.

تتميز مباراة كرة السلة بين أفضل 25 جامعيًا باختيار يانصيب محتمل من الدوري الاميركي للمحترفين كاليب ويلسون لقيادة UNC وWildcats العميقة للغاية وذوي الخبرة لمارك بوب، والذين يفضلهم 6.5 نقطة.

يعتقد Oddsmakers أيضًا أن هذه ستكون مسابقة عالية الدرجات حيث يبلغ إجمالي النقاط حوالي 163.5 في معظم الكتب.

بدأ UNC الموسم بنتيجة 6-0، لكنه تعرض لخسارته الأولى أمام ولاية ميشيغان رقم 11 في عيد الشكر، بينما حقق Wildcats فوزين متتاليين على Loyola Maryland وTennessee Tech غير المصنفين.

UNC ضد كنتاكي أفضل رهان، التنبؤ

يتمتع هيوبرت ديفيس بجوهرة حقيقية في ويلسون الذي يبلغ طوله 6 أقدام و10 أقدام، والذي يبلغ متوسطه 19.9 نقطة و9.9 كرات مرتدة لكل مسابقة.

يعرض فريق McDonald’s All-American من أتلانتا مستوى رياضيًا احترافيًا عند الانتهاء من السلة ويمكنه أيضًا توسيع الدفاع بقدرة تسديد متوسطة المدى.

يحل ويلسون محل اتجاهه الصعودي في الدفاع أيضًا، بمتوسط ​​1.3 كتل و 1.7 سرقة في المباراة.

يمكن للطالب الجديد الموهوب، جنبًا إلى جنب مع جونيور هنري فيزار، أن يشكل بعض المشاكل لفريق Wildcats الأمامي الذي يفتقد مو ديوباتي.

على الرغم من روعة فريق كارولينا، إلا أن غياب الحارس سيث تريمبل أمر مثير للقلق. أنتج Tar Heels تسع تمريرات حاسمة فقط في خسارتهم أمام MSU الأسبوع الماضي.

هذا الافتقار إلى القوة النارية الهجومية يمكن أن يلعب دورًا مباشرًا في خطة لعبة كنتاكي، حيث كان دفاع Pope’s Wildcats ممتازًا في Rupp Arena، مما سمح للزوار بـ 52.6 نقطة فقط في المباراة الواحدة.

يجتمع دينزل أبردين وأوتيجا أويه وكولين تشاندلر ليكونوا ثلاثي حراسة فعال لهجوم كنتاكي. يمكن لكل من تشاندلر (48.8 3P٪) وأبردين (38.7 3P٪) إشعالها من المحيط.

الرهان على كرة السلة الكلية؟

جاءت خسارتا كنتاكي إلى رقم 12 لويزفيل ورقم 17 في ولاية ميشيغان، في حين أن سجلها الخالي من الهزائم على أرضها جاء ضد خصوم أقل جاذبية.

في هذين اللقاءين مع لويزفيل وولاية ميشيغان، انهار دفاع كنتاكي القوي، مما سمح بـ 96 و 88 نقطة على التوالي.

خذ UNC لتغطية 6.5 نقطة.

مع الفوز على رقم 19 كانساس بالفعل في السيرة الذاتية، عندما كان دارين بيترسون يتمتع بصحة جيدة، أثبت UNC أنه قادر على مجاراة المنافسة المتزايدة. سوف يفكرون أيضًا في الخلاص بعد العرض السيئ ضد الإسبرطيين.

لدى فريق Tar Heels ما يكفي لإبقاء هذا الحدث قريبًا، ويمكن أن يقدم ويلسون أداءه المتميز في وقت الذروة الليلة.

المسرحية: نورث كارولينا +6.5 (-110، درافت كينغز)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايك توراي هو صحفي ومحرر رياضي يتابع عن كثب الدوري الاميركي للمحترفين، واتحاد كرة القدم الأميركي، والرياضات الجامعية وUFC. لقد أظهر خبرته في كل من رهانات دعم لاعبي NBA وNFL لما يقرب من ثلاث سنوات. يتمتع مايك أيضًا بخبرة واسعة في مجال عروض الرهانات الرياضية، حيث يقوم في كثير من الأحيان بتجربة ومراجعة أحدث التطبيقات والمواقع.