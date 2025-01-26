توقفت سلسلة نقاط موسم رينجرز في سحق الأزياء

أعاد رينجرز اكتشاف مرونته منذ إغلاق الباب في عام 2024 ، وأغلقوه وألقى المفتاح في نهر هدسون.

وقد أدى ذلك إلى سلسلة من 10 مباريات قد أدى إلى إنقاذ موسمهم ودفع الفريق مباشرة في سباق البطاقات البرية في المؤتمر الشرقي ، ولكن خسارة 5-4 أمام الانهيار بعد ظهر يوم الأحد في Madison Square Garden. وعمل بمثابة تذكير بأن المرونة لن تأخذهم إلا حتى الآن.

كان رينجرز في غضون ثوانٍ من تمديد خط النقطة ، لكن Artturi Lehkonen سجل مع بقاء 14.7 ثانية في التنظيم لتأمين الفوز لـ AVS.

كانت هذه أول مسابقتين صعبة ضد فريقين – Avalanche و Hurricanes – الذين شاركوا للتو في واحدة من أكبر صفقات NHL في وقت واحد. ناديان مع تطلعات كأس ستانلي المشروعة مما يؤدي إلى تحسين فرصهما.

لم يتمكن رينجرز من توضيح هذا المباراة النهائية للمؤتمر الشرقي ، وبعد انهيار كارثي في ​​وقت سابق من هذا الموسم ، ليس هناك شك في أنهم ليسوا مجرد قطعة واحدة أو قطعتين من تحقيق هدفهم.

ليس عند تكديسه ضد فريق كولورادو ذي الأوكتان العالي مع المتزلجين الذين يغيرون اللعبة مثل Cale Makar و Nathan Mackinnon على الطرف الآخر. هذا الزوج ، بالمناسبة ، مجتمعة لهدفين وثلاثة تمريرات حاسمة.

أدت محاولة تطهير ضعيفة من Artemi Panarin إلى توقيت Juuse Parssinen ، الذي كان يجلس مباشرة تحت قفاز Igor Shesterkin لإعطاء AVS تقدم 4-2 في الإطار الأوسط.

في أول مباراة له منذ التوقيع على تمديد مدته خمس سنوات ، 20.5 مليون دولار مع رينجرز ، انقلب ويل بورغن على عفريت فضفاض في التجعد لخفض يؤدي AVS إلى 4-3 في علامة 18:05 من الفترة الثانية.

بانارين تعوض عن الخطأ ، مع بقاء أقل من خمس دقائق في التنظيم. في المساء النتيجة في 4-4 ، أعاد بانارين انتعاشًا طويلًا لهدفه الحادي والعشرين لهذا الموسم.

ربما يكون رينجرز قد قام بمسح عجزين من هدفين ، لكنهم لم يتمكنوا من إنهاء المهمة.

جاء Avalanche على رأس الفترة الأولى بالأحداث ، حيث تم تسجيل خمسة أهداف إجمالية.

مع عمه ، رئيس رينجرز والمدير العام كريس دروري ، الذي كان ينظر إليه ، حقق جاك دروري هدفه الأول مع AVS منذ تداوله من كارولينا كجزء من صفقة NHL من ثلاثة فرق يوم الجمعة.

بعد 43 ثانية فقط ، مزق كولورادو المنطقة المحايدة قبل أن يسجل Makar مضاعفة تقدمه.

ولكن هذا ليس فريق رينجرز الذي انقلب في أول علامة على الشدائد بعد الآن. كان لخط رابع من آدم إدستروم وسام كاريك ومات ريمبي لهما علاقة كبيرة بذلك ، وقفز الوحدة استجابة الفريق يوم الأحد.

دفن كاريك الخامس من الموسم قبالة تغذية حلوة من Matt Rempe. استغرق الأمر أقل من دقيقة ونصف حتى يسجل رينجرز آخر ، عندما قام فنسنت تروشيك بخبطت في المنزل بتمريرة من أليكسيس لافرينيير على اندفاع 2-on-1.

ومع ذلك ، استفاد AVS من أول مباراة له على السلطة ليأخذوا 3-2 في الفترة الثانية عندما سجل ماكار الثاني من المباراة والثامن عشر من الموسم.