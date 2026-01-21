توقفت مباراة أستراليا المفتوحة مؤقتًا بسبب تقيؤ فتاة الكرة في الملعب وسط “ظروف صعبة”

أودت الظروف القاسية في بطولة أستراليا المفتوحة لهذا العام بضحية أخرى ليلة الثلاثاء، حيث مرضت فتاة الكرة وتقيأت في الملعب، مما أدى إلى توقف اللعب لمدة عشر دقائق تقريبًا.

حدث ذلك خلال مباراة الدور الأول على ملعب مارغريت كورت أرينا، بين النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 35 عالمياً والمتأهل سابقاً لنهائي بطولة المفتوحة، والياباني المستضعف شينيتشي موتشيزوكي المصنف 112.

وحسم موتشيزوكي المجموعة الأولى 6-4، لكن تيتيباس نجح في تعديل النتيجة ليفوز بالمجموعة الثانية 6-3 ويعادل النتيجة.

وكان اللاعب الياباني يرسل بأفضلية في الشوط الأول من المجموعة الثالثة عندما قاطعه حكم الكرسي الأسترالي توماس سويني فجأة.

وقال: “انتظر من فضلك، انتظر من فضلك”.

وبعد ثانية، كان هناك تأوه من الحشد.

قال المعلق رايان هاريسون: “أوه لا. فتاة الكرة تمرض. نعم، لقد كانت مريضة للتو في الملعب. سيتعين علينا التوقف وإجراء عملية تنظيف هنا”.

“إنها ظروف صعبة للغاية، أن أكون هنا طوال اليوم.”

ووقع الحادث في أحد أطراف الملعب، خلف تسيتسيباس، الذي كان يقف عند خط الأساس، جاهزًا للاستقبال.

وقال المعلق جون فيتزجيرالد “أعتقد أن رد الفعل الجيد من الحكم والجميع. اللاعبون متفهمون للغاية كما ينبغي أن يكونوا”.

“نعم، لقد بدأت تتقيأ للتو، أليس كذلك؟ لقد كانت تشعر بالمرض. ربما كان من الشجاعة أن تقول ذلك مبكرًا.”

“نعم، أنت تحاول جاهدًا، في هذا الموقف، البقاء هناك، ولا تريد التسبب في مشكلة على الإطلاق. آخر شيء تريد القيام به هو تعطيل المباراة،” وافق هاريسون.

“لكن أطفال الكرة هؤلاء موجودون هنا، ويعملون بجد طوال اليوم. الجو حار، وهم هنا لأيام طويلة، وعليهم الركض والركض السريع. هناك العديد من سباقات السرعة طوال المباراة.

“إن التأثير البدني على اللاعبين موجود، ولكن أيضًا أطفال الكرة موجودون هنا. وهي ظروف قاسية في بعض الأحيان.”

“في بعض الأحيان يأتي الأمر بسرعة كبيرة، وفي لحظة الهروب من الملعب، لا ترغب في ذلك، لأنها في منتصف نقطة ما”، كما أشار معلق آخر، روبي كونيج.

قال هاريسون: “نعم، كنت هنا. في بعض الأحيان ترى اللاعبين يذهبون ويقدمون يد المساعدة. لم تكن هناك فرصة على الإطلاق للقيام بذلك”.

“بمجرد أن شعرت بحدوث ذلك، خرجت ودخلت إلى النفق، ومن الواضح أنها كانت تحاول الاحتفاظ بها، وهو أمر صعب للغاية عندما تشعر بالمرض”.

كان فريق التعليق الأسترالي أسرع قليلاً في فهم ما كان يحدث من نظيره في هيئة الإذاعة البريطانية TNT Sports.

“لقد تأخرنا هنا. سنتوقف وننتظر حتى يتم حل الأمر. يا إلهي، كل شيء يحدث. هناك شيء ما وسط الحشد، أليس كذلك؟” تساءلوا.

واستؤنف اللعب بعد حوالي عشر دقائق، وواصل تيتيباس الفوز بالمباراة 4-6، 6-3، 6-2، 6-2.

وقال لهاريسون بعد ذلك: “لقد ظللت أذكّر نفسي بالبقاء حاضرًا في هذه اللحظة، والاحتجاز فيها. شعرت في بعض الأحيان أنني لم أكن منغلقًا حقًا كما كنت أتوقع من نفسي”.

“لقد جعل شينيتشي حياتي صعبة بعض الشيء في البداية. كنت أحاول إيجاد حلول وطرق لإخراجه من منصبه، وعدم إملاء الأمر بنفس القدر. وقد نجح الأمر. سعيد جدًا بنهاية الأمر.”

ولم يتم سؤاله عن الحادثة مع فتاة الكرة خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

(ما لم يكن الأمر قد حدث عندما كان تسيتسيباس يتحدث الإسبانية إلى عدد قليل من المراسلين. فالترجمة من أي شيء آخر غير الفرنسية البدائية لا أستطيع استيعابها، آسف).

وسيلعب تيتيباس مع التشيكي توماس ماتشاك في الجولة الثانية. وقال لهاريسون إنه يأمل في “الاستمتاع بالقتال” ضد “خصم عظيم”.

كانت هناك عدة حوادث مخيفة تتعلق بأطفال الكرة في بطولة هذا العام.

في اليوم الأول، انهارت فتاة الكرة إلى الوراء أثناء وقوفها تحت الشمس بجوار كرسي الحكم، خلال مباراة بين إيكاترينا ألكسندروفا وزينب سونميز.

وقد تمت مساعدتها على الوقوف على قدميها، ويبدو أنها تعاني من الدوخة. ساعدها اللاعبون والموظفون المفتوحون لمدة خمس دقائق تقريبًا قبل أن يرافقوها خارج الملعب، حيث صفق لها الجمهور بحفاوة بالغة.

كما وقع العديد من اللاعبين ضحية لهذه الظروف واضطروا إلى الاعتزال بسبب التشنج، بما في ذلك المصنف السابع الفرنسي فيليكس أوجيه-ألياسيم.