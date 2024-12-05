توقفي عن رمي أوعية الشموع الفارغة وحوّليها إلى مزهرية جميلة بدلاً من ذلك

تتمتع الشموع بطريقة تجعل أي مساحة تشعر بالدفء، ولكن بمجرد اختفاء الشمع، يقوم معظم الناس برمي الجرة دون التفكير مرتين. قبل أن ترمي برطمان الشمع الفارغ في سلة المهملات، فكر في إعادة استخدامه وتحويله إلى مزهرية جميلة لمنزلك. إن إعادة تدوير أوعية الشموع الخاصة بك وإعادة استخدامها ليس فقط أفضل للبيئة، ولكنه يضيف أيضًا لمسة إبداعية إلى ديكور منزلك. إنه مشروع ممتع يمكنك القيام به خلال ساعة والاحتمالات لا حصر لها. كل ما عليك فعله هو إزالة الشمع المتبقي وتنظيف الجرة وإزالة الملصق. بمجرد أن يصبح وعاءك جاهزًا للاستخدام، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تحويل وعاء الشمع الخاص بك إلى قطعة فريدة من نوعها لمنزلك.
على الرغم من كونها مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير مثل الزجاج والسيراميك، فإن العديد من حاويات الشموع ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات لأنه لا تتم إزالة الشمع المتبقي. في مدافن النفايات، يمكن أن تستغرق الجرار الزجاجية مليون سنة لتتحلل. من خلال إعادة استخدام الجرة الخاصة بك وتحويلها إلى مزهرية مزخرفة، ستؤدي دورك في تحويل النفايات غير الضرورية إلى مدافن النفايات. بعد أن تتقن فن تنظيف الشمع من البرطمانات، يمكنك تحويل شموعك المستعملة إلى جميع أنواع العناصر المفيدة، بما في ذلك المزارع وحوامل مستحضرات التجميل وحاويات البضائع الجافة لمخزن المؤن الخاص بك.
كيفية تحويل جرة الشمع الفارغة إلى مزهرية
بعد استخدام الشمعة، يمكنك إعادة استخدام الجرة عن طريق إزالة الشمع المتبقي. للقيام بذلك، أدر الفرن إلى أدنى مستوى له ثم ضع وعاء الشمعة رأسًا على عقب على صينية الخبز المزودة بورق القصدير، مع التأكد من احتواء الوعاء على الشمع المذاب دون أن ينسكب. أخرجي الشمعة من الفرن بعد مدة لا تزيد عن عشر دقائق، حتى تحمي يديك من ملامسة الشمع الساخن. بعد ذلك، استخرجي الشمع وأزيلي الفتيل بملعقة. بمجرد أن يصبح الجرة فارغًا، قم بتنظيفه جيدًا بالماء والصابون. هناك خيار آخر وهو إذابة الشمع عن طريق صب الماء المغلي بداخله أو وضعه في الفريزر طوال الليل حتى يسهل تقشيره. لا تسكب شمع الشمع أبدًا في البالوعة لأنه سيتصلب وقد يؤدي إلى تلف الأنابيب. بدلًا من ذلك، يمكنك إعادة استخدامه وتحويله إلى شمع يذوب باستخدام شمعة “شجرة الدولار” الفارغة التي يمكنك صنعها بنفسك.
عند هذه النقطة، يمكنك البدء في تخصيص مزهريتك الجديدة حسب رغبتك. إذا كانت الملصقات القديمة تمثل مشكلة، يمكنك بسهولة إزالة الملصقات من البرطمانات الزجاجية باستخدام الماء فقط. قم بطلائها بطلاء المينا الأكريليكي إذا كنت تميل فنيًا، أو قم بتزيين الجزء الخارجي بالخيوط والأوراق والدانتيل ونسيج الخيش وحتى أغصان الخزامى. لاستخدامها كمزهرية للزهور، املأ الجرة بالماء والحصى الاختيارية، وقم بتغطية الفتحة بشريط شبكي للمساعدة في دعم الأزهار. بدلًا من ذلك، يمكنك تحويل جرة الشمعة الفارغة إلى حوض للنباتات عن طريق إضافة طبقات من الصخور وتربة التأصيص والطحالب والنباتات النضرة. هل تريد أن تصبح أكثر إبداعًا؟ حول جرة الشمعة القديمة الخاصة بك إلى صورة صغيرة غريبة الأطوار بالرمال أو الثلج الاصطناعي والأشجار المصغرة والتماثيل والأضواء المتلألئة. مع العين الإبداعية، الاحتمالات لا حصر لها.