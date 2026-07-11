توقف عن إهدار تفل القهوة على النباتات – استخدمه في هذا العمل المريح بدلاً من ذلك

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نظرًا لأن القهوة مصدر جيد للمغذيات الدقيقة، يقوم الكثير من الناس برش التربة المستخدمة في حديقتهم لإعطاء النباتات دفعة. ومع ذلك، فإن تفل القهوة هو أحد الأشياء التي يجب أن تفكر فيها مرتين قبل استخدامها كسماد للحديقة، لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤثر سلبًا على نباتاتك والتربة. علاوة على ذلك، فإن ملامستها للشتلات يمكن أن يؤثر على نموها. لذا توقف عن إهدار القهوة المطحونة على النباتات. بدلاً من ذلك، استخدمها لصنع شموع معطرة بالقهوة. إلى جانب جعل رائحة الديكورات الداخلية الخاصة بك مثل كوب القهوة المفضل لديك، يمكن أن تساعد هذه الأعمال اليدوية البسيطة في التخلص من الروائح الكريهة في منزلك.

للبدء، ما عليك سوى تجفيف الأرض المطحونة عن طريق سكب طبقة رقيقة على صينية خبز مغطاة بالصحف ووضعها في مكان يتلقى ضوء الشمس المباشر. وبعد يومين أو ثلاثة أيام مشمسة، يجب أن تكون جافة تمامًا وجاهزة للاستخدام. إذا كنت ترغب في تسريع الأمور حتى تتمكن من صنع بعض الشموع في عطلة نهاية الأسبوع النادرة الخاصة بك بسبب الالتزامات الاجتماعية، فقم بتسخين الفرن إلى 200 درجة فهرنهايت وقم بإدخال صينية الخبز إلى الداخل. اترك التربة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تجف قبل إخراج الصينية. ثم، ضعيه جانباً لبضع دقائق حتى يبرد. على الرغم من أن تجفيفها قد يبدو عملًا إضافيًا، إلا أن هذه الخطوة مهمة لأن الرطوبة والشمع لا يتفاعلان بشكل جيد مع بعضهما البعض. إذا كنت تستخدم أرضية مبللة، فقد لا تحترق الشمعة بشكل جيد، وتتطاير، وتطلق دخانًا زائدًا، وتذوب بشكل غير متساو. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون رائحة القهوة قوية. والأسوأ من ذلك أن الشمعة ستبدو وكأنها مبتدئ صنعها بدلاً من أن تبدو راقية.