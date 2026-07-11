توقف عن إهدار تفل القهوة على النباتات – استخدمه في هذا العمل المريح بدلاً من ذلك

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نظرًا لأن القهوة مصدر جيد للمغذيات الدقيقة، يقوم الكثير من الناس برش التربة المستخدمة في حديقتهم لإعطاء النباتات دفعة. ومع ذلك، فإن تفل القهوة هو أحد الأشياء التي يجب أن تفكر فيها مرتين قبل استخدامها كسماد للحديقة، لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤثر سلبًا على نباتاتك والتربة. علاوة على ذلك، فإن ملامستها للشتلات يمكن أن يؤثر على نموها. لذا توقف عن إهدار القهوة المطحونة على النباتات. بدلاً من ذلك، استخدمها لصنع شموع معطرة بالقهوة. إلى جانب جعل رائحة الديكورات الداخلية الخاصة بك مثل كوب القهوة المفضل لديك، يمكن أن تساعد هذه الأعمال اليدوية البسيطة في التخلص من الروائح الكريهة في منزلك.
للبدء، ما عليك سوى تجفيف الأرض المطحونة عن طريق سكب طبقة رقيقة على صينية خبز مغطاة بالصحف ووضعها في مكان يتلقى ضوء الشمس المباشر. وبعد يومين أو ثلاثة أيام مشمسة، يجب أن تكون جافة تمامًا وجاهزة للاستخدام. إذا كنت ترغب في تسريع الأمور حتى تتمكن من صنع بعض الشموع في عطلة نهاية الأسبوع النادرة الخاصة بك بسبب الالتزامات الاجتماعية، فقم بتسخين الفرن إلى 200 درجة فهرنهايت وقم بإدخال صينية الخبز إلى الداخل. اترك التربة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تجف قبل إخراج الصينية. ثم، ضعيه جانباً لبضع دقائق حتى يبرد. على الرغم من أن تجفيفها قد يبدو عملًا إضافيًا، إلا أن هذه الخطوة مهمة لأن الرطوبة والشمع لا يتفاعلان بشكل جيد مع بعضهما البعض. إذا كنت تستخدم أرضية مبللة، فقد لا تحترق الشمعة بشكل جيد، وتتطاير، وتطلق دخانًا زائدًا، وتذوب بشكل غير متساو. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون رائحة القهوة قوية. والأسوأ من ذلك أن الشمعة ستبدو وكأنها مبتدئ صنعها بدلاً من أن تبدو راقية.
اللوازم التي ستحتاج إليها لصنع شمعة معطرة بالقهوة في المنزل
أثناء تجفيف القهوة المطحونة في الهواء أو تبريدها، اجمع الإمدادات التي ستحتاجها لشمعة معطرة بالقهوة. بالنسبة للمبتدئين، تحقق مما إذا كان لديك بعض الشمع المتبقي من مشاريعك اليدوية السابقة. يمكنك أيضًا استخدام الشموع القديمة، بما في ذلك تلك التي تضعها فوق الكعكة، لمنحها فرصة جديدة للحياة. إذا لم يكن لديك تلك الأشياء، احصل على بعض شمع الصويا، مثل خرزات الشمع من شركة American Soy Organics، أو شمع العسل، مثل حبيبات Trinida العضوية. تحتاج أيضًا إلى إنشاء غلاية مزدوجة لإذابة الشمع، ولكن من السهل صنع واحدة باستخدام وعاء زجاجي متين ومقاوم للحرارة ومقلاة أو وعاء يوضع الجزء السفلي من الوعاء بشكل آمن فوقه. ستضيف الماء إلى القدر واتركه يغلي ثم ضع الوعاء الزجاجي الذي ستذيب فيه الشمع في الأعلى. نظرًا لعرض الوعاء، يجب ألا يلمس الماء الموجود أسفله.
بالإضافة إلى ذلك، احصل على بعض الفتائل، ستحتاج إلى فتلين أو ثلاثة إذا كنت تخطط لصنع شمعة أكبر. سوف تساعدك عيدان تناول الطعام أو العصي الحرفية أو قلم الرصاص على إبقاء الفتيل في وضع مستقيم أثناء صب الشمع لاحقًا. أما بالنسبة لحاوية الشمعة الجديدة، فيمكنك إعادة استخدام أوعية الشموع القديمة أو استخدام أكواب القهوة القديمة بشكل إبداعي – فقط لا تسكب الشمعة في البلاستيك أو الخشب. في كلتا الحالتين، امنح الحاوية المقصودة حمامًا بالماء والصابون وجففها تمامًا. هناك فكرة أخرى تتمثل في استخدام كوب ورقي يمكنك قصه أو تمزيقه لاحقًا إذا كنت ترغب في حرق الشمعة على حامل الشموع. يمكنك أيضًا الحصول على الزيوت العطرية أو العطرية المفضلة لديك إذا كنت ترغب في مزج شموع القهوة مع بعض العطور الأخرى.
كيفية صنع شمعة معطرة بالقهوة في المنزل
بمجرد حصولك على كل شيء، قم برمي الشمع في وعاء الغلاية المزدوجة، ثم ضعه فوق قدر الماء المغلي (ولكن ليس المغلي)، مع التأكد من أن قاع الوعاء لا يلمس الماء، وانتظر حتى يذوب. تأكد من اصطياد أي فتائل إذا كنت تستخدم الشموع القديمة. ثم أضف ملعقة كبيرة من القهوة الجافة واخلطها جيدًا. يمكنك إضافة المزيد من القهوة المطحونة إذا كنت تريد رائحة أقوى، لكن لا تبالغ فيها وإلا فقد تتعارض مع قدرة الفتيل على الاحتراق. إذا كنت تستخدم الزيوت العطرية، فهذا هو الوقت المناسب لخلط بضع قطرات منها. في هذه الأثناء، ألصق الفتيل في الجزء السفلي الداخلي من الحاوية باستخدام نقطة صغيرة من الغراء. يمكنك ربطها بعصا حرفية موضوعة أعلى الحاوية حتى تظل الفتائل في وضع مستقيم. يمكنك تدفئة الحاويات الخاصة بك لإبطاء عملية التبريد، الأمر الذي من شأنه أن يمنع فقاعات الهواء. صب الشمع المذاب في الجرة أو الكوب.
إذا كنت تستخدم حاوية شفافة أو تخطط لقطع الشمعة الصلبة من كوب ورقي، يمكنك تبديل طبقات الشمع وتفل القهوة للحصول على لمسة جمالية أكثر. للحصول على هذا المظهر، قم بلصق الفتيل ثم اسكب طبقة رقيقة من الشمع في الوعاء ثم رش طبقة خفيفة من القهوة المطحونة. دع هذه الطبقة تتصلب قليلاً، ثم واصل هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات حتى تنتهي. تأكد من وجود الشمع أكثر بثلاث مرات من القهوة. أضف أيضًا بقايا القهوة باتجاه حافة الوعاء وضعها بعيدًا عن الفتيل، وإلا قد تشتعل فيها النيران. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تخطط لتزيين الشمعة ببعض حبوب القهوة الصلبة. أيضًا، بالنسبة للطبقة العلوية، قم بتحريك البن المطحون برفق إلى طبقة الشمع الموجودة بالأسفل. تأكد من ترك بوصة واحدة من المساحة الفارغة في الأعلى حتى يحترق الفتيل بشكل نظيف. أخيرًا، اترك الشمعة لتصلب على مدار بضع ساعات قبل قص الفتيل إلى ⅛ بوصة.