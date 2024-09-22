توقف عن استخدام الخل لتنظيف الشحوم اللزجة على سطح المطبخ وجرب هذه البدائل بدلاً من ذلك

هناك عدد قليل من المواد الأساسية المنزلية التي تتمتع بنفس القدر من القوة مثل الخل الأبيض القديم. وهذا لسبب وجيه، بالنظر إلى أن الناس يستخدمون الخل للتنظيف منذ قرون. يحتوي الخل على حمض الأسيتيك، وهو رائع في تفتيت الفوضى القلوية مثل الماء العسر وبقايا الصابون، ويلجأ الكثير من الناس إليه لمهام أخرى مثل تلميع المرايا وإزالة الروائح الكريهة من الغرف وتفتيح الملابس.
ولكن هناك مكان واحد يجب عليك تجنب الخل فيه عندما يتعلق الأمر بتراكم الدهون على أسطح المطبخ. لا يمكن للخل أن يتلف أسطح العمل المصنوعة من مواد مثل الجرانيت والرخام والأحجار الطبيعية الأخرى فحسب، بل إنه أيضًا غير فعال في تنظيف شحوم الطهي. عندما نطبخ، تتناثر الشحوم على أسطح العمل لدينا، بغض النظر عن مدى حرصنا. لهذا السبب ستلاحظ غالبًا أن أسطح العمل وموقدك وظهر المطبخ لديك أصبحت ذات لمعان زيتي بعد الطهي. تحتوي الدهون الموجودة في زيت الطهي والزبدة والدهون الأخرى على ما يسمى بالأحماض الدهنية، ولن يساعد غمر هذه الأحماض بحمض آخر في إزالة التراكم. لهذا السبب لا يعد الخل أفضل منظف لمعالجة الشحوم. بدلاً من ذلك، ابحث عن منظف قلوي خفيف.
ما الذي يمكن استخدامه إلى جانب الخل لتنظيف الأسطح الدهنية؟
صودا الخبز هي مادة أخرى تستخدم في التنظيف المنزلي منذ فترة طويلة. إنها قلوية قليلاً، لذا عندما تتلامس مع بعضها، فإنها تعمل على تحييد بعض الأحماض الموجودة في الشحوم – وهذا هو السبب بالضبط وراء عدم رغبتك في التنظيف بمزيج من صودا الخبز والخل، لأن هذا يعمل على تحييد كل من مادتي التنظيف. لاستخدام صودا الخبز على أسطح العمل الدهنية، رش القليل منها على الأسطح، ثم استخدم قطعة قماش مبللة دافئة لمسحها، أو اصنع عجينة من صودا الخبز بالماء وافردها قبل الشطف. ميزة أخرى لاستخدام هذا هو أن صودا الخبز عبارة عن مسحوق ناعم وكاشط بلطف، لذلك يمكنه إزالة الشحوم العالقة وفوضى الطعام اللزجة.
من ناحية أخرى، حاول خلط القليل من الماء الساخن مع صابون الأطباق للتخلص من الدهون المتراكمة على الأسطح. إذا وضعت الزيت في الماء وحده، فستلاحظ أن المادتين تظلان منفصلتين. عندما تضيف صابون الأطباق إلى الخليط، يحدث شيء سحري، أو على الأقل هذا ما يبدو عليه الأمر. جزيئات الصابون قادرة على الارتباط بالدهون والماء، مما يؤدي إلى حبس الحطام الزيتي بفعالية من خلال بعض الفرك الخفيف.
كلتا الطريقتين سهلتان ولا تتطلبان أي رحلات إلى ممر التنظيف، ولكن إذا كنت تتعامل مع تراكم شديد للدهون، فقد تحتاج إلى اختيار مزيل شحوم مصنوع تجاريًا مثل Easy-Off Kitchen Degreaser (متوفر على أمازون).