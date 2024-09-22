توقف عن استخدام الخل لتنظيف الشحوم اللزجة على سطح المطبخ وجرب هذه البدائل بدلاً من ذلك

صودا الخبز هي مادة أخرى تستخدم في التنظيف المنزلي منذ فترة طويلة. إنها قلوية قليلاً، لذا عندما تتلامس مع بعضها، فإنها تعمل على تحييد بعض الأحماض الموجودة في الشحوم – وهذا هو السبب بالضبط وراء عدم رغبتك في التنظيف بمزيج من صودا الخبز والخل، لأن هذا يعمل على تحييد كل من مادتي التنظيف. لاستخدام صودا الخبز على أسطح العمل الدهنية، رش القليل منها على الأسطح، ثم استخدم قطعة قماش مبللة دافئة لمسحها، أو اصنع عجينة من صودا الخبز بالماء وافردها قبل الشطف. ميزة أخرى لاستخدام هذا هو أن صودا الخبز عبارة عن مسحوق ناعم وكاشط بلطف، لذلك يمكنه إزالة الشحوم العالقة وفوضى الطعام اللزجة.

من ناحية أخرى، حاول خلط القليل من الماء الساخن مع صابون الأطباق للتخلص من الدهون المتراكمة على الأسطح. إذا وضعت الزيت في الماء وحده، فستلاحظ أن المادتين تظلان منفصلتين. عندما تضيف صابون الأطباق إلى الخليط، يحدث شيء سحري، أو على الأقل هذا ما يبدو عليه الأمر. جزيئات الصابون قادرة على الارتباط بالدهون والماء، مما يؤدي إلى حبس الحطام الزيتي بفعالية من خلال بعض الفرك الخفيف.

كلتا الطريقتين سهلتان ولا تتطلبان أي رحلات إلى ممر التنظيف، ولكن إذا كنت تتعامل مع تراكم شديد للدهون، فقد تحتاج إلى اختيار مزيل شحوم مصنوع تجاريًا مثل Easy-Off Kitchen Degreaser (متوفر على أمازون).