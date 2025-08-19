توقف عن الانتفاخات: هذه النبتة العطرية الغنية بالفلافونويد مفيدة للهضم

كثيرون يلجؤون إلى الأعشاب الطبيعية لتحسين صحتهم، لكن قلة فقط يعرفون أن هناك نبتة عطرية قد تكون بمثابة بطل خارق للجهاز الهضمي. بطعمها المميز ورائحتها النفاذة، لا تُستخدم فقط في المطبخ أو الطقوس التقليدية، بل أثبتت الدراسات أنها تحمل خصائص علاجية تجعلها حليفًا فعالًا ضد مشاكل المعدة والانتفاخ.

الميرمية: نبتة تحمل اسمها بجدارة

تعرف هذه النبتة باسم الميرمية (Salvia officinalis)، واسمها اللاتيني “Salvia” يعني “الشفاء”. لم يأتِ هذا اللقب من فراغ؛ فهي معروفة منذ قرون بقدرتها على دعم الهضم، تخفيف الالتهابات، وتنظيم الهرمونات. أطباء التغذية يشيرون إلى أنها أشبه بغطاء حماية طبيعي للجسم، بفضل ما تحتويه من مركبات نباتية نشطة.

كنز غذائي في أوراق صغيرة

سواء استُخدمت طازجة أو مجففة، الميرمية غنية بشكل لافت بالفيتامينات والمعادن. فهي من أعلى المصادر لفيتامين K1 الضروري لتجلط الدم وصحة العظام، إذ يحتوي 100 غرام من أوراقها المجففة على أكثر من 1700 ميكروغرام، بينما يحتاج البالغ يوميًا إلى نحو 70 ميكروغرام فقط (بحسب هيئة السلامة الغذائية الأوروبية EFSA). لهذا السبب يُنصح بتناولها بكميات معتدلة.

كما تحتوي الميرمية على فيتامين A، وفيتامين B6، إضافة إلى الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم والبوتاسيوم. ومع ذلك، يحذر الأطباء من الإفراط في استخدامها مع الأدوية المضادة للتخثر، لأن غناها بفيتامين K قد يقلل من فاعليتها.

وداعًا للانتفاخات ومشاكل المعدة

تُعرف الميرمية بقدرتها على التخفيف من الغازات والانتفاخات. وتشير مراجع طبية مثل قاعدة بيانات Vidal إلى أن مركباتها من الفلافونويدات والزيوت الطيّارة تساعد في تهدئة عسر الهضم والتقليل من تقلصات المعدة. كما أنها مفيدة للتقليل من التعرق الزائد، خاصة عند النساء في سن اليأس، حيث تساعد في تخفيف الهبات الساخنة المزعجة.

تأثير هرموني يحتاج إلى اعتدال

رغم فوائدها، تحتوي الميرمية على فيتوإستروجينات، أي مركبات نباتية تشبه في عملها الهرمونات الأنثوية. لذلك، قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطرابات هرمونية غير مرغوبة. الحل الأمثل هو الاعتدال: بضع أوراق في وجبة طعام، أو كوب شاي عشبي بمقدار ورقتين إلى ثلاث في الماء الساخن.

طريقة بسيطة للاستفادة منها

إعداد شاي الميرمية في المنزل من أسهل الطرق للاستفادة من خصائصها. فقط ضع أوراقًا طازجة أو مجففة في ماء مغلي لبضع دقائق، وستحصل على مشروب عطري يساعد على تهدئة معدتك ويمنحك شعورًا بالراحة.