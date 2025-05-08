توقف عن السماح لأكواب بقرص مساحة الخزانة الخاصة بك عندما يمكنك تخزينها مثل هذا

أن تكون جامعًا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان. سواء أكانت كتبًا أو مغناطيسًا أو أكوابًا ، فستجد دائمًا المزيد لإضافتها إلى فرقةك ، ولكن يمكن أن تصبح المساحة مشكلة. خاصةً عندما يتعلق الأمر بالكؤوس والأكواب ، فقد تجد نفسك تنفد من المناطق لترتيبها ، وإذا قمت بالفعل بتخليص خزانة القدح الخاصة بك بعرض جدار DIY وما زلت لا تملك مساحة للقطع الخاصة بك ، فقد يكون من المفيد التفكير خارج الصندوق (أو الخزانة ، في هذه الحالة). إذن كيف يمكنك عرض مجموعتك دون جعل منزلك يبدو مشغولاً أو ممتلئًا جدًا؟ قد يكون السلم هو الحل الذي كنت تبحث عنه. من المنطقي فقط أن إحدى هذه الوحدات المتدرجة يمكن أن تكون بمثابة حامل القدح ، ومجرد إضافة خطافات أو الحفاظ على أكوابك على المستويات المختلفة ، يمكنك إنشاء تخزين أنيق دون حتى الاضطرار إلى بنائه من نقطة الصفر!
هناك العديد من الطرق لإعادة عرض سلم ، وأصبحت هذه الوحدات اتجاهًا كبيرًا في ديكور المنزل. يمكنهم الاحتفاظ بكل شيء من البياضات والمناشف إلى الأعمال الفنية ومستلزمات المطبخ في تصميم فريد وجمالي ، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يستخدمونها للتخزين الزخرفي. نظرًا لوجود مجموعة متنوعة من الأساليب والأحجام ، يمكنك العثور على مساحتك تناسب مساحتك ، ثم اختيار أكوابك الأكثر تطهيرًا للتعليق عليها أو وضعها.
التوفير سلم أو شراء جديد
يمكنك أن تفوق سلمًا ثم إضافة خطافاتك الخاصة ، مما يسمح لك بالتحكم في عدد المساحات الموجودة لتعليق أكوابك. إذا قمت بعمل التوفير ، فتأكد من القيام بأي ترقيات أو تجديدات قبل إضافة خطافاتك ، مثل الوقوف أو التلطيخ أو الطلاء أو حتى إضافة decoupage. بالنسبة للسلالم القديمة ، فأنت تريد أيضًا التأكد من أن المؤسسة يمكنها الاحتفاظ بأكواب ، لذا تحقق من الدرجات وإضافة أي دعم ضروري لمنع القطع الخاصة بك من السقوط.
إذا كنت تفضل شراء جديد ، فيمكنك العثور على سلالم مثل رف كتب Home Depot الفخم في المنزل ، ومن ثم يمكنك أيضًا ترقيةها لتناسب احتياجاتك. إذا اخترت سلمًا يحتوي على مساحة أكبر على الدرجات مثل Ecomex Fionafurn من Walmart ، فيمكنك ببساطة وضع أكوابك في الأعلى ، وإلا لا يمكنك إضافة خطافات كما هو مع خيار Thrifted (أو كليهما). لا يزال بإمكانك الطلاء أو وصمة عار الإصدار الجديد ، أو تركه كما هو. بالنسبة للإصدارات مثل هذا الديكور ، يسرق السلم الخشبي المتعثر ، ويعلقه على الحائط وفتح مساحة الأرض تحتها أمرًا رائعًا للمناطق الأصغر ، والتي يمكنك القيام بها أيضًا للإصدارات المثيرة المسطحة ولن تتمسك بها بعيدًا. تساعد هذه الخدعة البسيطة أيضًا في تحقيق أقصى استفادة من المساحة الرأسية. استخدم السنانير للحفاظ على السلم في مكانه على الحائط ، ثم شنق أكوابك للاستمتاع بها خارج خزانة!