توقف عن ترك ماء مكيف الهواء وراءه عندما يكون الذهب السائل

المياه التي تم جمعها من AC هي البخار المكثف بشكل أساسي ، مما يعني أنه يحتوي على صلابة منخفضة للغاية ولا تحتوي على أملاح معدنية تقريبًا ، على عكس ماء الصنبور. كما أنها واضحة تمامًا وخالية تمامًا من الكلور. هذا المزيج يجعلها مثالية لمهام متعددة في جميع أنحاء المنزل. ما عليك سوى الاهتمام ، لأن هذا الماء غير قابل للشرب أو آمن للاستهلاك البشري لأنه قد يحتوي على الغبار أو المعادن المذابة أو البكتيريا أو الفطريات.

ومع ذلك ، لتنظيف الزجاج والنوافذ ، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون مثاليًا تمامًا. يعرف أي شخص حاول تنظيف نافذة بدون خطوط أن ماء الصنبور العادي غالبًا ما يترك وراءه بقع غير مرغوب فيه. مياه التيار المتردد ، من ناحية أخرى ، يترك الأسطح متلألئة دون أي بقايا. في الواقع ، إنها واحدة من أفضل الطرق لتنظيف النوافذ الخاصة بك للحصول على نهاية خالية من الخطوط. النتائج مثيرة للإعجاب عندما يتعلق الأمر ببخار الحديد. باستخدام هذا الماء الناعم الطبيعي ، يضمن أن تبقى ملابسك خالية من البقع ، مع صفر تراكم داخل الحديد.

هذا الماء رائع أيضا للنباتات. تعني نقاءها ومحتوىه المعدني المنخفض أنه لن يضر بالمساحات الخضراء الحساسة ، ويمكنك حتى استخدامه لتلبية احتياجات الري الأكبر في الهواء الطلق. في الواقع ، كشفت الاختبارات المختبرية على 120 عينة مكثفة أن هذه المياه تلبي إرشادات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لجودة الري. لذا فإن كل قطرة تنخفض إلى أسفل الصرف هي فرصة ضائعة ، سواء لتنظيف أو رعاية حديقتك.