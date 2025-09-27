توقف عن ترك ماء مكيف الهواء وراءه عندما يكون الذهب السائل

عندما تضرب حرارة الصيف ، يركز معظمنا على البقاء باردًا عن طريق تحريك مكيف الهواء والاستمتاع بهذا الراحة الحلوة. قليلون يتوقفون لتلاحظ هدوء الماء الصغير ولكن المستمر يقطر من المكثف الذي تم تركيبه على جدار خارجي. في الواقع ، قد يفاجئك أن تعرف أن هذا هو الذهب السائل في الأساس ينزلق إلى أسفل الصرف. ما قد يفكر فيه البعض في مياه الصرف الصحي ، ولديه استخدامات عملية لا حصر لها في جميع أنحاء المنزل ، من تنظيف النوافذ إلى سقي النباتات الداخلية ، وأكثر من ذلك. إنه مجاني وجاهز لوضعه في العمل ، إذا كنت تأخذ الوقت الكافي لجمعه. لهذا السبب يجب أن تتوقف عن إلقاء مياه مكيف الهواء ، والبدء في تسخيرها هي وسيلة صديقة للبيئة لاستعادة شيء دفعته بالفعل لإنتاجه.
يمكن لمكيف الهواء المنزلي النموذجي بسعة 12000 وحدة حرارية بريطانية ، يعمل لمدة 7 ساعات في يوم حار ، حار ، أن يولد ما يقرب من 4 إلى 7 لترات من الماء. على مدى شهر واحد ، هذا يقترب من 120 إلى 200 لتر. استقراء أنه على مدار عام ، ويمكنك توفير ما يزيد عن 1500 لتر من المياه البكر القابلة للاستخدام ، مع تقليل فاتورة المرافق الخاصة بك.
لماذا الماء من AC الخاص بك هو مورد لا يجب أن تتجاهله
المياه التي تم جمعها من AC هي البخار المكثف بشكل أساسي ، مما يعني أنه يحتوي على صلابة منخفضة للغاية ولا تحتوي على أملاح معدنية تقريبًا ، على عكس ماء الصنبور. كما أنها واضحة تمامًا وخالية تمامًا من الكلور. هذا المزيج يجعلها مثالية لمهام متعددة في جميع أنحاء المنزل. ما عليك سوى الاهتمام ، لأن هذا الماء غير قابل للشرب أو آمن للاستهلاك البشري لأنه قد يحتوي على الغبار أو المعادن المذابة أو البكتيريا أو الفطريات.
ومع ذلك ، لتنظيف الزجاج والنوافذ ، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون مثاليًا تمامًا. يعرف أي شخص حاول تنظيف نافذة بدون خطوط أن ماء الصنبور العادي غالبًا ما يترك وراءه بقع غير مرغوب فيه. مياه التيار المتردد ، من ناحية أخرى ، يترك الأسطح متلألئة دون أي بقايا. في الواقع ، إنها واحدة من أفضل الطرق لتنظيف النوافذ الخاصة بك للحصول على نهاية خالية من الخطوط. النتائج مثيرة للإعجاب عندما يتعلق الأمر ببخار الحديد. باستخدام هذا الماء الناعم الطبيعي ، يضمن أن تبقى ملابسك خالية من البقع ، مع صفر تراكم داخل الحديد.
هذا الماء رائع أيضا للنباتات. تعني نقاءها ومحتوىه المعدني المنخفض أنه لن يضر بالمساحات الخضراء الحساسة ، ويمكنك حتى استخدامه لتلبية احتياجات الري الأكبر في الهواء الطلق. في الواقع ، كشفت الاختبارات المختبرية على 120 عينة مكثفة أن هذه المياه تلبي إرشادات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لجودة الري. لذا فإن كل قطرة تنخفض إلى أسفل الصرف هي فرصة ضائعة ، سواء لتنظيف أو رعاية حديقتك.