توقف عن توقع الانتهاء من إصلاحات وتجديدات المنزل: إليك السبب

الأشياء تنكسر بالطبع. الكثير منها مصمم للكسر، وأنا ماهر بشكل غير عادي في كسر الباقي بنفسي. نفسيًا، وفلسفيًا، وماليًا، أميل أيضًا إلى إصلاح الأمور بنفسي. مع نمو كفاءتي وثقتي مع كل عملية إصلاح تقوم بها بنفسك، زادت أيضًا رغبتي في بذل المزيد من الجهد. سيشرف صاحب المنزل المشارك على إصلاحات الأرضيات الصلبة، ربما، أو الممرات والأسقف والجدران والأجهزة والأسوار والسباكة وعشرات الأشياء الأخرى. وهذا ناهيك عن مهام صيانة العشب اليومية، وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وسخانات المياه، والباحات والطوابق، والنوافذ، والحدائق، والمزاريب، والمزيد.

نفس الشيء مع مشاريع التجديد. منذ أن عشنا هنا، قمنا بتحويل سقيفة تخزين إلى ورشة لإصلاح الدراجات لطفل واحد، ثم إلى ورشة لإصلاح سيارات RC لطفل آخر. قمنا بتحويل مسرح 8 × 12 إلى استوديو تسجيل موسيقى متقن إلى حد ما. بعد بناء المنزل، قمنا بنقل ورشة المرآب الخاصة بي إلى ورشة أكبر بكثير قائمة بذاتها، والتي تمثل لغزًا دائمًا في إدارة المساحة. لقد قمنا بإعادة تشكيل مطبخنا ثلاث مرات دون الانتهاء منه مرة واحدة. نقوم بتحويل الشرفة الخلفية إلى غرفة نوم إضافية وحمام.

هذا ليس جنونًا، وعلى الرغم من أنه مبالغ فيه بعض الشيء، إلا أنه ليس فريدًا بالنسبة لنا. قد تتضمن قائمتك حمامًا، أو خزانات، أو أسطح عمل، أو خزائن، أو غرفة غسيل، أو جناحًا رئيسيًا بدلاً من ثلاثة طاولات مطبخ. بغض النظر عن الترتيب الذي ستغير به الأشياء، فإن الانتهاء من العمل ليس بالأمر السهل الذي يفعله أصحاب الخيال. هذا ليس مستنقعًا، ولكنه مكان للوعد والأمل المستمر. هناك دائمًا شيء يجب القيام به، وإلى حد ما، نحن على استعداد للقيام بذلك.