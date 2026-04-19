توقف عن رمي علب البيض الكرتونية – حولها إلى ديكور غريب مستوحى من الغابة

من المحتمل أنك تضع الكراتين الفارغة في سلة إعادة التدوير بعد استخدام البيض أو نقلها إلى سلة أكثر جمالية. لكن لا ينبغي عليك التخلص من كرتونة البيض القديمة دون تجربة هذه الفكرة العبقرية أولاً. قم بتحويل هذه النفايات إلى ديكور غريب مستوحى من الغابة عن طريق قطع المخاريط المدببة من الكرتون. قم برسمها على شكل أرنب وألصقها على قاعدة ثابتة لتكوين صور أرنب فريدة تصورك أنت وعائلتك بطريقة لطيفة.

إلى جانب كونه مشروعًا صديقًا للبيئة، فهو أيضًا مشروع اقتصادي. هذا لأنك ستجد على الأرجح جميع الإمدادات التي تحتاجها في المنزل. للتوضيح، يمكنك فقط استخدام كرتونة البيض المتوفرة لديك. في حالة عدم وجود أي منها في المنزل، اطلب من أصدقائك أو جيرانك أو عائلتك الممتدة أن يعطوك واحدًا. أو يمكنك سرقة سلة إعادة التدوير الموجودة في منطقتك للحصول على واحدة بنفسك. لكن تأكد من أنها من الورق المقوى أو الستايروفوم لأنه سيكون من الصعب رسم الوجوه على مقسم بلاستيكي. علاوة على ذلك، مهما كان مصدرك، يجب عليك دائمًا القيام بشيء واحد قبل استخدام كرتونة البيض لمشاريع DIY المنزلية: تنظيفها وتعقيمها. سيساعدك ذلك على التخلص من بقايا البيض والروائح العالقة والبكتيريا. ما عليك سوى فركه بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة قبل رشه ببيروكسيد الهيدروجين أو الكحول المحمر. أثناء تجفيفها، قم بتجميع بعض طلاء الأكريليك وقلم تحديد أسود وورق حرفي ومقص وغراء حرفي وغراء ساخن وبعض الورق المقوى أو بعض إطارات الصور الصغيرة للقاعدة.