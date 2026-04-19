توقف عن رمي علب البيض الكرتونية – حولها إلى ديكور غريب مستوحى من الغابة

من المحتمل أنك تضع الكراتين الفارغة في سلة إعادة التدوير بعد استخدام البيض أو نقلها إلى سلة أكثر جمالية. لكن لا ينبغي عليك التخلص من كرتونة البيض القديمة دون تجربة هذه الفكرة العبقرية أولاً. قم بتحويل هذه النفايات إلى ديكور غريب مستوحى من الغابة عن طريق قطع المخاريط المدببة من الكرتون. قم برسمها على شكل أرنب وألصقها على قاعدة ثابتة لتكوين صور أرنب فريدة تصورك أنت وعائلتك بطريقة لطيفة.
إلى جانب كونه مشروعًا صديقًا للبيئة، فهو أيضًا مشروع اقتصادي. هذا لأنك ستجد على الأرجح جميع الإمدادات التي تحتاجها في المنزل. للتوضيح، يمكنك فقط استخدام كرتونة البيض المتوفرة لديك. في حالة عدم وجود أي منها في المنزل، اطلب من أصدقائك أو جيرانك أو عائلتك الممتدة أن يعطوك واحدًا. أو يمكنك سرقة سلة إعادة التدوير الموجودة في منطقتك للحصول على واحدة بنفسك. لكن تأكد من أنها من الورق المقوى أو الستايروفوم لأنه سيكون من الصعب رسم الوجوه على مقسم بلاستيكي. علاوة على ذلك، مهما كان مصدرك، يجب عليك دائمًا القيام بشيء واحد قبل استخدام كرتونة البيض لمشاريع DIY المنزلية: تنظيفها وتعقيمها. سيساعدك ذلك على التخلص من بقايا البيض والروائح العالقة والبكتيريا. ما عليك سوى فركه بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة قبل رشه ببيروكسيد الهيدروجين أو الكحول المحمر. أثناء تجفيفها، قم بتجميع بعض طلاء الأكريليك وقلم تحديد أسود وورق حرفي ومقص وغراء حرفي وغراء ساخن وبعض الورق المقوى أو بعض إطارات الصور الصغيرة للقاعدة.
كيفية عمل صورة أرنب من كرتونة البيض
الخطوة الأولى هي قطع المخاريط المدببة من كرتونة البيض. إذا شعرت أنها طويلة جدًا بالنسبة لخطم الأرنب، فاقطع الجزء السفلي حتى تشعر بالرضا عن الطول. وإذا كان الجزء العلوي مدببًا للغاية، فاصنعي أربع قطع صغيرة واطوي الجوانب بحيث تتداخل. ثم قم بلصقها لأسفل للحصول على خطم أكثر نعومة وسلاسة. يمكنك حتى استخدام القطع المسطحة على الجانب الخلفي إذا أردت. سيعتمد العدد على عدد صور الأرنب التي تخطط لرسمها بنفسك. قم بقص نفس العدد من أنصاف الدوائر أو الأشكال البيضاوية لمنح الأرانب جسدًا. وقم بقص ضعف عدد الأذنين لإكمال المظهر. إذا كنت تريد أن تبدو النتيجة النهائية مصقولة، فارسم الخطوط العريضة على غطاء الكرتون أو الورق المقوى قبل قطعها.
الآن، قم بطلاء الخطم وقواطع الجسم والأذنين باللون الذي تختاره. هناك طريقة أخرى تتمثل في تغطيتها جميعًا بطبقة رقيقة من الطلاء الأبيض للسماح للنسيج الطبيعي للكرتون بالتألق وإضفاء لمسة واقعية على صورك الشخصية. بعد الانتهاء من ذلك وتجفيف جميع الأجزاء، أمسك بقلم تحديد وارسم العيون بالإضافة إلى أنف أرنب على جميع الخطوم. لا تتردد في إضافة تفاصيل إضافية مثل النظارات والنمش والشعيرات. أخيرًا، ألصقها جميعًا على القاعدة التي اخترتها – يمكن أن تكون قطعة مزخرفة من الورق المقوى أو ورق حرفي فاخر مقطوع حسب الحجم. يعمل إطار الصورة الصغير أيضًا.
طرق يمكنك من خلالها تخصيص صور الأرنب الخاصة بك
إحدى أبسط الطرق للتمييز بين صور الأرنب هي رسمها كلها بلون مختلف. يمكنك أيضًا استخدام الألوان أو تصميمات الملابس الخاصة بعصر معين على قطع الجسم إذا كنت تصنع ما يكفي لعائلتك بأكملها. على سبيل المثال، يمكنك تصميم فستان منمق لجدتك، بينما قد يرتدي جدك بدلة أنيقة مع ربطة عنق ملونة أو غير تقليدية. يمكنك أيضًا تسمية كل صورة باسم فرد العائلة الذي ترغب في تصويره. سوف تجلب الألقاب جرعة من الألفة.
ولكن إذا كنت تأمل في تحديث جدار المعرض القديم الخاص بك، فلا تتوقف عند الطلاء فقط. استخدم قطع القماش الخردة والجلود المتبقية من المشاريع السابقة والأشرطة اللطيفة والرافية وورق الحائط أو الأوراق اللاصقة الأخرى لإضفاء بعض البعد على الصور. القبعات المصغرة ومشابك الشعر والنظارات ستجلب المزيد من التفاصيل. أيضًا، بدلًا من أن تكون الخلفية عادية، قم بطلاء الكرتون أو الورق المقوى باللون الذي يحبه كل شخص. لبلوغ خطوة إضافية، أضف تصميمات صغيرة، مثل الزهور أو الفواكه أو القلوب أو الأشكال الهندسية باستخدام قلم رسم. فيما يتعلق بالإطارات، قم بقصها بشكل رائع حتى تبرز. سوف يزيد اللمعان والخرز الموجود في الهوامش من جمالها. أو يمكنك توفير إطارات الصور القديمة ومنحها طبقة جديدة من الطلاء.