توقف عن زراعة النعناع الغازي في الحديقة. إليك طريقة أفضل

قد تعجبك فكرة قطف بعض أوراق النعناع الطازجة للحصول على موهيتو منعش، لكن زراعة النعناع مباشرة في أسِرَّة حديقتك هو خطأ مبتدئ سوف تندم عليه بحلول الموسم التالي. النعناع ليس جارًا مهذبًا. إنه غازي عدواني وانتهازي. ويستخدم العدائين تحت الأرض تسمى الجذور لتنتشر عبر التربة. تنتقل هذه الهياكل البيضاء السميكة أفقيًا أسفل السطح مباشرة، وتبرز على بعد أقدام من النبات الأصلي وتخنق ورود البوتيك الخاصة بك. وقبل أن تدرك ذلك، أصبحت حديقتك العشبية المتنوعة والمزدهرة بمثابة نصب تذكاري للنعناع يكاد يكون من المستحيل القضاء عليه. وحتى الأجزاء الصغيرة من الجذمور التي تُركت أثناء عملية التنظيف تكفي لتصبح نباتًا جديدًا تمامًا، مما يجعل النعناع زومبي عالم البستنة. إذن ما هو البديل إذا كنت لا تزال تريد النعناع في حديقتك؟ زرعها في وعاء.

للحفاظ على المناظر الطبيعية الخاصة بك من الغزو، عليك أن تفهم أن النعناع لا يتبع نفس القواعد التي تتبعها الأعشاب الأخرى. يقلل معظم البستانيين من سرعة تحرك هؤلاء العدائين. في حين أن النبات يبدو جميلًا ورائحته رائعة، إلا أن مهمته البيولوجية هي السيطرة الكاملة. وهذا التطور العدواني هو السبب وراء عدم السماح له بلمس تربتك أبدًا. إذا كنت قد ارتكبت هذا الخطأ بالفعل، فلديك معركة شاقة أمامك لاستعادة مساحتك. الهدف من الحديقة الجميلة هو التوازن والسلام، والنعناع (أكثر من الأرانب أو الغزلان) هو المعطل النهائي لذلك. ما لم تكن تريد أن تصبح حديقتك برية مغطاة بالنعناع، ​​فإن زراعة الأصيص هي الطريقة الأكثر فعالية لاحتواء هذه العشبة اللذيذة والمخادعة.