توقف عن زراعة النعناع الغازي في الحديقة. إليك طريقة أفضل

قد تعجبك فكرة قطف بعض أوراق النعناع الطازجة للحصول على موهيتو منعش، لكن زراعة النعناع مباشرة في أسِرَّة حديقتك هو خطأ مبتدئ سوف تندم عليه بحلول الموسم التالي. النعناع ليس جارًا مهذبًا. إنه غازي عدواني وانتهازي. ويستخدم العدائين تحت الأرض تسمى الجذور لتنتشر عبر التربة. تنتقل هذه الهياكل البيضاء السميكة أفقيًا أسفل السطح مباشرة، وتبرز على بعد أقدام من النبات الأصلي وتخنق ورود البوتيك الخاصة بك. وقبل أن تدرك ذلك، أصبحت حديقتك العشبية المتنوعة والمزدهرة بمثابة نصب تذكاري للنعناع يكاد يكون من المستحيل القضاء عليه. وحتى الأجزاء الصغيرة من الجذمور التي تُركت أثناء عملية التنظيف تكفي لتصبح نباتًا جديدًا تمامًا، مما يجعل النعناع زومبي عالم البستنة. إذن ما هو البديل إذا كنت لا تزال تريد النعناع في حديقتك؟ زرعها في وعاء.
للحفاظ على المناظر الطبيعية الخاصة بك من الغزو، عليك أن تفهم أن النعناع لا يتبع نفس القواعد التي تتبعها الأعشاب الأخرى. يقلل معظم البستانيين من سرعة تحرك هؤلاء العدائين. في حين أن النبات يبدو جميلًا ورائحته رائعة، إلا أن مهمته البيولوجية هي السيطرة الكاملة. وهذا التطور العدواني هو السبب وراء عدم السماح له بلمس تربتك أبدًا. إذا كنت قد ارتكبت هذا الخطأ بالفعل، فلديك معركة شاقة أمامك لاستعادة مساحتك. الهدف من الحديقة الجميلة هو التوازن والسلام، والنعناع (أكثر من الأرانب أو الغزلان) هو المعطل النهائي لذلك. ما لم تكن تريد أن تصبح حديقتك برية مغطاة بالنعناع، فإن زراعة الأصيص هي الطريقة الأكثر فعالية لاحتواء هذه العشبة اللذيذة والمخادعة.
كيفية استخدام الأواني لزراعة النعناع في حديقتك بشكل آمن
أفضل طريقة للاستمتاع بالنعناع الطازج دون الصداع هي استخدام أصيص سميك الجدران (مثل الطين) كحاجز دائم، بغض النظر عما إذا كنت تريد زراعة النعناع في الداخل أو الاحتفاظ به في الخارج. يوفر الوعاء الطيني أو البلاستيكي حدودًا متينة تحتوي على هؤلاء العدائين.
الخيار الأذكى هو إبقاء هذا الوعاء بعيدًا عن النباتات الأخرى تمامًا. ولكن إذا كنت تريد مظهر حديقة الأعشاب التقليدية (لقد حصلنا على ذلك تمامًا)، يمكنك غمر الأصيص في التربة، مع إبقاء الشفة على ارتفاع 2 بوصة فوق مستوى التربة المحيطة. ومع ذلك، يجب أن تكون استراتيجيًا بشأن فتحة التصريف الموجودة في الأسفل. لمنع هروبك من السجن، ضع حجرًا مسطحًا أو صخرة كبيرة ملساء في قاع حفرة الزرع قبل أن تضع الأصيص داخل التراب. تسمح هذه الخدعة بتدفق الماء من خلاله ولكنها تمنع الجذور المتسللة من النزول إلى أسِرَّة حديقتك.
بعيدًا عن الجذور، تحتاج أيضًا إلى إدارة النعناع من الأعلى إلى الأسفل لمنعه من الانتشار في الهواء. بمجرد أن ترى مسامير الزهرة الأرجوانية أو البيضاء تبدأ في التشكل، فقد حان الوقت للاستيلاء على مقصات حديقتك. على الرغم من أن الزهور جميلة، إلا أنها إشارة إلى أن النعناع على وشك أن ينتقل إلى البذور. نوصي بتقليمها بشكل متكرر قبل أن تزهر حتى تظل بحجم معقول، مما يمنع البذور من الانتشار في جميع أنحاء حديقتك. مع القليل من التخطيط، وزراعة الطين الجيدة، وبعض التقليم، يمكنك الاحتفاظ بالنعناع الخاص بك في مكانه بالضبط.