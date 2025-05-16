توقف فوراً عن وضع علب الطعام المعدنية في الثلاجة لهذا السبب

تعد العلب المعدنية من الحلول العملية والاقتصادية التي نجدها في كل منزل، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل البازلاء، الجزر، الذرة، والعديد من الأطعمة الأخرى. وعلى الرغم من أنها توفر لنا مكونات غذائية سهلة وسريعة التحضير، إلا أن تخزينها بشكل خاطئ بعد فتحها يمكن أن يشكل خطرًا على صحتنا. لذا، إذا كنت من الأشخاص الذين يتركون علب الطعام المعدنية مفتوحة في الثلاجة، يجب أن تتوقف عن ذلك فوراً، إليك السبب.

البكتيريا والعلب المفتوحة في الثلاجة: خطر صحي حقيقي

من الشائع أن نقوم بفتح علبة طعام ونستخدم جزءًا منها في وجبتنا، ثم نترك البقية في الثلاجة للاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقًا. ومع ذلك، هذه عادة غير صحيحة على الإطلاق. السبب الأساسي يكمن في التعرض للهواء. عندما تتعرض الأطعمة للهواء داخل الثلاجة، تبدأ البكتيريا في التكاثر بسرعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي أو حتى أمراض خطيرة مثل الليستيريا.

لقد ثبت أن البكتيريا تتكاثر بشكل أسرع في بيئات مثل الثلاجة عندما تتعرض الأطعمة للأوكسجين، مما يجعل خطر التسمم الغذائي أمرًا حقيقيًا. لذا، تخزين الأطعمة في هذه العلب المفتوحة قد يعرضك لمشاكل صحية غير متوقعة.

ما هي lixiviation وما تأثيرها على صحتك؟

إلى جانب تكاثر البكتيريا، هناك ظاهرة أخرى قد تهدد صحتك عند تخزين الطعام في علب معدنية مفتوحة في الثلاجة، وهي التسرب أو ما يعرف بـ “lixiviation”. هذا المصطلح يشير إلى عملية تفاعل المعدن مع الأطعمة الموجودة داخل العلبة. العلب المعدنية مصنوعة من الحديد، وهو معدن يمكن أن يتأكسد عند تعرضه للهواء. ورغم أن الطعام داخل العلبة يبقى محفوظًا طالما كانت العلبة مغلقة، إلا أن المشكلة تظهر بمجرد فتح العلبة.

عندما تتعرض العلبة للهواء، تبدأ المواد المعدنية مثل الحديد و الزنك في التسرب إلى الطعام، مما يجعل الأطعمة تحتوي على هذه المواد التي لا نرغب في تناولها. وفي النهاية، يتسبب ذلك في تناولنا لأطعمة تحتوي على مركبات معدنية قد تؤثر سلبًا على صحتنا.

كيفية تخزين الطعام بعد فتح العلبة؟

لحماية نفسك من هذه المخاطر، لا تترك العلب المعدنية مفتوحة في الثلاجة. الحل بسيط جدًا: استخدم حاويات محكمة الإغلاق، ويفضل أن تكون زجاجية مثل توبيروير أو أي وعاء يمكن إغلاقه بإحكام. ضع الطعام في هذه الحاويات وأغلقها جيدًا، ثم ضعها في الثلاجة.

نصيحة مهمة: من الأفضل استهلاك الطعام الذي تم نقله إلى الحاوية في غضون 48 ساعة من فتح العلبة لضمان طعام طازج وآمن.

الملخص: تخزين الطعام في العلب المعدنية المفتوحة في الثلاجة يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة بسبب تكاثر البكتيريا والتسرب المعدني. لتجنب هذه المخاطر، قم بتخزين الطعام في حاويات محكمة الإغلاق وتناوله خلال يومين لضمان سلامتك.