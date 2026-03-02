توقف UConn-UMass أثناء فرصة تسجيل OT بعد إطفاء الأضواء

هل كانت محض صدفة أم شيء مقصود أكثر عندما انطفأت الأضواء في الوقت الإضافي من مباراة 3-3 بين UMass وUConn وأتيحت الفرصة لفريق Huskies للفوز؟

هذا هو السؤال الذي ربما يطرحه مشجعو هوكي UConn على أنفسهم بعد خسارة الفريق رقم 13 في البلاد في ركلات الترجيح أمام مينيوتمين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن توقف اللعب بسبب الأضواء في مركز مولينز.

كاد UMass أن يسجل قبل أقل من دقيقتين من الوقت الإضافي عندما تطايرت كرة القرص من نهاية UConn ، وبدأت كلاب الهاسكي في الاندفاع فوق الجليد في الاتجاه الآخر.

أثناء حدوث ذلك، بدأت الأضواء في الوميض، وعندما عبر كاي جانفيريا الخط الأزرق إلى منطقة UMass، أضاءت الأضواء الحمراء قبل أن تصبح الساحة بأكملها سوداء اللون – مما أجبر الحكام على إيقاف اللعب.

شعر لاعبو UConn بالإحباط بشكل مفهوم عندما عادت الأضواء، حيث رفع العديد من اللاعبين أذرعهم وضرب أحدهم بعصاه على الجليد.

يبدو أن مشكلة الأضواء نابعة من اعتقاد موظفي عمليات الساحة بأن UMass قد سجل، مما أدى إلى ما بدا أنه احتفال بالهدف.

أظهرت النقاط البارزة السابقة في اللعبة وميضًا مشابهًا في الأضواء بعد العديد من أهداف UMass.

انتهى فريق Minutemen بالفوز بالمباراة بركلات الترجيح والحصول على نقطة إضافية في الترتيب.

سجل جاك موسى هدف الفوز في ركلات الترجيح ووصف المشاعر داخل مركز مولينز خلال المباراة بأنها “سريالية”.

وقال لصحيفة ديلي كوليجيان: “لم أسمع صوت مولينز بهذا الصوت من قبل، وشعرت بالخوف قليلاً حتى قبل أن ألمس القرص بسبب الضجيج، ولكن كان شعورًا رائعًا بعد أن رأيت الكرة تدخل المرمى”.

