تولى الشباك دورًا رئيسيًا في محاولة إعادة بناء روابط الصين في الدوري الاميركي للمحترفين

تم توتر علاقات الدوري الاميركي للمحترفين مع الصين ، أكبر سوق دولي لها ، في السنوات الأخيرة ، بعوامل تشمل حروب الرئيس دونالد ترامب التجارة وتغريدات داريل موري التنفيذية في الدوري الاميركي للمحترفين. لكن هذه العلاقة بدأت أخيرًا في ذوبان الجليد.

وليس بشكل مثير للصدمة ، فإن الشباك موجودة في منتصف إعادة بناء أولئك الجسور المحترقة بمليارات الدولارات.

صممت مباريات بروكلين قبل الموسم ضد صنز في ماكاو الشهر المقبل عودة الدوري الاميركي للمحترفين إلى الصين لأول مرة منذ عام 2019 ، عندما لعبت الشباك ليكرز هناك.

الشباك مملوكة لجو تساي ، أحد أنجح رجال الأعمال في الصين. وقالت المصادر لصحيفة “ذا بوست” إنهم وقعوا لاعب الفريق الوطني الصيني فانبو زنغ يوم الاثنين.