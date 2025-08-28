تومي بول ضد نونو بورخيس احتمالات ، اختيارات ، تنبؤات

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



تومي بول لديه موهبة للطيران تحت الرادار.

هناك الكثير من النجوم الأمريكية التي تمر عبر صفوف التنس للرجال ، ولكن لسبب ما ، يطير بول تحت الرادار مقارنة مع بن شيلتون وتايلور فريتز وفرانسيس تيافوي.

قد يبدو أن بول ، 28 عامًا ، لم يكن لديه لحظة اختراق مثل النجوم والمخطبين الآخرين ، لكنه كان في نصف نهائي في بطولة Grand Slam ولديه أربعة ألقاب ATP.

هذا مسافة مثيرة للإعجاب ، ولكن من الواضح أنه لا يكفي له للحصول على اللمعان الذي يتلقاه مواطنيه.

يمكن أن يؤدي تشغيل عميق في 2025 US Open إلى تغيير كل ذلك.

الولايات المتحدة المفتوحة: تومي بول ضد نونو بورخيس احتمالات ، التنبؤات

لاعب احتمال تومي بول -500 نونو بورخيس +350 احتمالات عبر BET365

جزء من السبب في أن بولس يتم التغاضي عنه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لهذا العام بسبب تعادله.

ليس فقط أنه يحدق في مواجهة محتملة مع جانيك سيرين في جولة 16 ، ولكن قد يكون الوصول إلى هذه النقطة أمرًا صعبًا.

مواطن نيو جيرسي هو مفضل -500 مفضل على نونو بورخيس في الجولة الثانية ، لكن بورخيس كان قويًا هذا الموسم ويبدو أن شكل بولس غير معبأ ، مع ثلاثة انتصارات من آخر سبع مباريات له.

ليس فقط سجل بولس الذي سجله بولس في الآونة الأخيرة غير مؤثر ، ولكن جودة خصومه تضع بعض الأسئلة الصعبة قبل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

جاءت خسائره الأربعة الأخيرة ضد كارلوس الكاراز ، دان إيفانز ، سيباستيان أوفنر وأدريان مانارينو. يمكنك بالتأكيد أن تسامح الهزيمة أمام الكاراز ، لكن الثلاثة الآخرون يصعب النظر في الماضي.

ربما كان بولس يرتديه بعد الكثير من التنس خلال تأرجح ملعب الطين الأوروبي ، لكن لا يزال من الصعب الوثوق باعب مع هذه الأنواع من النتائج عندما تكون مفضلة -500 ضد عدو هائل.

من المعروف أن Borges يقوم بأفضل أعماله على الطين ، لكنه حصل على بعض النتائج القوية على مدار العام على جميع الأسطح.

لقد حقق انتصارات على كاسبر رود وهولجر رون وآرثر فيلز هذا الموسم ، لذا فإن اللكم ضد بول ليس وارد على الإطلاق.

يبدو البرتغالي قيمة لائقة الخميس.

المسرحية: Borges (+350 ، BET365)

