تومي فليتوود يمنح جمهور بطولة بريطانيا المفتوحة شيئًا يحلم به

رياضة
تومي فليتوود يمنح جمهور بطولة بريطانيا المفتوحة شيئًا يحلم به

ساوثبورت، إنجلترا – يجب أن يشعر كل شخص بالحب مرة واحدة في حياته بنفس الطريقة التي يعشق بها مشجعو رويال بيركديل تومي فليتوود.

ينبغي على الجميع أن يعيشوا يومًا مليئًا بالتملق الذي تلقاه فليتوود هذا الأسبوع من الحشود الهائلة، التي بلغ عددها حوالي 300 ألف متفرج في بطولة بريطانيا المفتوحة رقم 154.

ساوثبورت هو المكان الذي أتى منه “تومي لاد”. إنه “ابن ساوثبورت”، والمشجعون من كل مدرج وخلف كل حبل في الممر كانوا يرفعونه بطاقة يصعب وصفها إلا إذا كنت هناك معه.

قال جون رام، الذي لعب مع فليتوود يوم السبت: “إنك تسمع ذلك باستمرار بغض النظر عن المكان الذي يذهب إليه – إنه دعم مستمر غير مشروط”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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