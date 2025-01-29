تومي كانلي يترك يانكيز مقابل 7.75 مليون دولار عقد النمور

للمرة الثالثة في مسيرته ، تومي كانلي هو يانكي سابق.

وافق Righty Reveliver على عقد مدته عام واحد بقيمة 7.75 مليون دولار مع Tigers يوم الأربعاء ، كما أكد المنشور ، أنهى آخر فترة قوية له في Bronx.

تمت صياغة Kahnle من قبل Yankees في عام 2010 وتم اختيارها من قبل Rockies في مسودة القاعدة 5 2013. عاد مع يانكيز في تجارة عام 2017 ورفع جيدًا حتى جراحة تومي جون في عام 2020 ، وبعد ذلك وقع مع المتهربين.

أمضى 2021 و 22 في لوس أنجلوس قبل أن يضرب وكالة حرة مرة أخرى والهبوط مرة أخرى في Pinstripes ، الذي نشر معه 2.38 عصر في 92 مباراة في الموسمين الماضيين.

كان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا جيدًا ، حيث انتقالي من إبريق يعتمد على الحرارة إلى إبريق كان دائمًا ما ألقى تغييرات في الموسم الماضي ، لكن إصابات العضلة ذات الرأسين والكتف قد أدى إلى تهميش كل عامين من العامين الماضيين.

كان هناك اهتمام متبادل في لم شمل آخر مع يانكيز في وقت سابق من هذا الشتاء ، حسبما قال مصدر ، لكن من المحتمل أن يكون هناك عتبة مكلفة بقيمة 301 مليون دولار من طراز CBT ردع برايان كاشمان وشركاه.

مشاريع الثيران في يانكيز كقوة وتشمل ديفين ويليامز ، لوك ويفر ، إيان هاميلتون ، جوناثان لويزيجا ، فرناندو كروز ، جيك أبناء العم ، مارك ليتر جونيور وسكوت إفروس.