توم برادي يشارك صوره الجديدة وهو عاري الصدر

حقيقة أن أيام توم برادي في ملعب كرة القدم قد انتهت لا تعني أنه أصبح خارج شكله في دوري كرة القدم الأميركي.

نشر محلل اتحاد كرة القدم الأميركي الجديد في قناة فوكس، يوم الاثنين، مجموعة من الصور على صفحته على موقع إنستغرام وهو عاري الصدر، حيث شارك برنامجًا للتمرين مع متابعيه البالغ عددهم 15.1 مليون شخص.

“يجب على محللي الألوان أن يحافظوا على لياقتهم البدنية أيضًا!” هتف برادي، البالغ من العمر 47 عامًا، في التعليق التوضيحي.

“أضفت بعض السباحة إلى روتين التمرين هذا العام… مقاومة عضلية رائعة وبعض التمارين الهوائية في نفس الوقت.”

تألفت دورة يوم الاثنين من خطوات مرجحة، وتمارين ضغط باستخدام شريط المقاومة الثقيل، والقفز على الصندوق والتي سيتم تكرارها أربع مرات.

كما قام برادي أيضًا بوضع علامة تجارية باسم No Bull، والتي اندمجت مع علامته التجارية TB12 Nutrition.

وكان لاعب الوسط الأسطوري قد أعطى الجماهير لمحة عن تدريباته في المنزل في أغسطس/آب الماضي، عندما ضغط على مقعد البدلاء بوزن 245 رطلاً.

شارك برادي مقطع فيديو لضغط المقعد قبل أيام من ظهوره الأول المرتقب للغاية كمحلل رئيسي لدوري كرة القدم الأميركي على قناة فوكس.

وقد وقع عقدًا مدته 10 سنوات بقيمة 375 مليون دولار مع الشبكة في مايو 2022 قبل اعتزاله من دوري كرة القدم الأميركي في فبراير التالي بعد 23 موسمًا مثمرًا وسبعة انتصارات في سوبر بول.

على الرغم من أن ظهور برادي لأول مرة في المقصورة في الثامن من سبتمبر أثار آراء متباينة، إلا أنه بدا أكثر راحة في تقديم التعليقات والانتقادات في الأسبوع التالي.

وبدا برادي، الذي أدار ثلاث مباريات متتالية لفريق كاوبويز مع شريكه في البث المباشر كيفن بوركهارت، وكأنه سئم من أداء دالاس يوم الأحد في محاولته الخروج من حفرة الـ22 نقطة التي تأخر بها أمام رافينز.

“ركلة جزاء أخرى، يا إلهي”، قال برادي، ليرد عليه بوركهارت، “حسنًا، إذا كنت محبطًا، فأنا أتوقع أنهم محبطون أيضًا”.

لن يكون برادي موجودًا في المكالمة لفريق كاوبويز هذا الأسبوع حيث سيزور دالاس، الذي أصبح الآن 1-2، فريق جاينتس (1-2) في “ليلة الخميس لكرة القدم”. سيكون آل مايكلز وكيرك هيربستريت في المقصورة لـ Amazon Prime Video.