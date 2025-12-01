توم برادي يفكر في عيد الشكر “الخاص” في صور عائلية جديدة

قال توم برادي إنه “حظي بواحد من أفضل أعياد الشكر على الإطلاق” عندما زار ميشيغان، جامعته الأم، مع عائلته بعد أن اتصل بمباراة Packers-Lions يوم الخميس على قناة Fox Sports.

شارك لاعب الوسط في Hall of Fame في المستقبل مجموعة من الصور من اللعبة في Ford Field – بالإضافة إلى احتفالاته في عطلة نهاية الأسبوع في آن أربور مع أطفاله وزوجته السابقة جيزيل بوندشين، بنيامين، 15 عامًا، وفيفيان، 12 عامًا، وابنه جاك، 18 عامًا، من علاقته السابقة مع الممثلة بريدجيت مويناهان.

“يا لها من عطلة نهاية أسبوع مميزة لعيد الشكر مع الأشخاص الذين أحبهم أكثر!” وكتب برادي (48 عاما). “نضحك ونلعب ونأكل كثيرًا… ونستمتع بعائلتنا وكرة القدم والتقاليد في ولاية ميشيغان.”

تظهر إحدى الصور برادي وهو يعانق فيفيان أثناء وقوفه في ملعب جامعة ميشيغان، حيث لعب نجم اتحاد كرة القدم الأميركي المتقاعد في الفترة من 1996 إلى 1999. يرتدي جاك وبنجامين ملابس ميشيغان في الملعب بينما يتظاهران مع والدهما في لقطة أخرى.

“إنها دائمًا تجربة خاصة أن أكون في حرم ميشيغان الجامعي، خاصة الآن بعد أن لم أعد مضطرًا لأداء الاختبارات النهائية بعد الآن!

“علينا أن نذهب إلى المنزل الكبير لرؤية كرة القدم في ميشيغان تواجه فريقًا رائعًا في ولاية أوهايو 😠 ورؤية العديد من زملائي في الفريق والأصدقاء السابقين تعني الكثير بالنسبة لي. وتابع برادي: “أنا ممتن للغاية وممتن لجميع الذكريات والعلاقات الرائعة التي نشأت منذ أن بدأت في ميشيغان في عام 1995”.

“ومشاركة هذه التجربة وكل تلك الذكريات مع أطفالي كان حلمًا أصبح حقيقة. لم تسر اللعبة تمامًا بالطريقة التي كنا نأملها (ما زلت أصر على أنها كانت بمثابة لمسة عودة!) لكن الشمس تشرق دائمًا في اليوم التالي، وأدرك أنها كانت واحدة من أفضل عطلات نهاية الأسبوع في حياتي محاطًا بحب والدي يعني العالم بالنسبة لي. إنني أتطلع إلى العودة قريبًا وإنهاء موسم اتحاد كرة القدم الأميركي بقوة وخلق المزيد من الذكريات التي لا تنسى مع هذا الطاقم. أرسل حبي لكم جميعًا وامتناني وأنا أتمنى أن تكونوا قد قضيتم عيد شكر رائعًا أيضًا، حتى الناس في كولومبوس 😉.

سيطر فريق ولاية أوهايو رقم 1 على ولفرينز – حامل اللقب الوطني – 27-9 يوم السبت.

يظهر والدا برادي، جالين باتريشيا وتوم الأب، في صور عائلية أخرى.

كان برادي وبوندشين معًا لمدة 13 عامًا قبل أن ينهيا طلاقهما في أكتوبر 2022.

برادي، الذي هو في موسمه الثاني كمحلل في Fox Sports، اندفع أيضًا للعمل جنبًا إلى جنب مع مذيع اللعب عن طريق اللعب كيفن بوركهارت كجزء من كشك الألعاب رقم 1 على الشبكة – بما في ذلك المراسلين الجانبيين إيرين أندروز وتوم رينالدي.

قال برادي، في إشارة إلى فوز جرين باي 31-24 على ديترويت في عيد الشكر: “أنا محظوظ جدًا بالعمل مع أفضل فريق في @foxsports لتقديم مباراة رائعة بين الأسود والباكرز”.

“العمل مع كيفن بوركهارت وإيرين أندروز وتوم رينالدي وطاقمنا بأكمله جعل يوم الخميس الماضي ممتعًا للغاية.”