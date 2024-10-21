توم برادي يكشف عن ستيف سبانيولو باعتباره “لعنة وجودي”

لا يزال توم برادي يعاني من ندوب المعركة عند التفكير في مواجهة اندفاع العمالقة المتبجحين.

قاد هذه الدفاعات المنسق ستيف سبانيولو، الذي يشغل الآن نفس الدور مع الزعماء، ومشاهدة الزعماء وهم يبطئون 49ers يوم الأحد أثاروا ذكريات سيئة لبرادي عن معاركهم.

“هناك ستيف ساجنولو،” قال برادي بينما كان في المقصورة يوم الأحد لفوز مدينة كانساس سيتي 28-18. “لقد كان لعنة وجودي. لا أزال أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب بعض تلك الهجمات الخاطفة في بطولة Super Bowl لعام 2007. أعلم أن صديقي مايكل ستراهان يقول إنه أعظم رجل في الغرفة. لكنني لا أريد أن أسمع ذلك. لا أريد أن أسمع ذلك. لقد كان لعنة وجودي. يا له من مدرب”.

خدم Spagnuolo في عامه الأول كمنسق دفاعي للعمالقة خلال موسم 2007، حيث حول الوحدة إلى واحدة من أفضل الوحدات في الرياضة بنهاية الموسم ويمكن القول إن السبب الرئيسي وراء قيام الامتياز بتأليف واحدة من أعظم المفاجآت في Super تاريخ السلطانية.

بقيادة ستراهان وأوسي أومينيورا وجوستين توك، سارع العمالقة إلى برادي في 16 من أصل 54 لاعبًا متراجعًا وأقالوه خمس مرات في فوز 17-14 في Super Bowl XLII.

كان العمالقة مستضعفين بـ 13.5 نقطة مقابل فريق باتريوتس 18-0 الذي طغى على اتحاد كرة القدم الأميركي في الهجوم في ذلك الموسم.

بعد أن أصبح سلعة ساخنة بسبب مسيرته في Super Bowl، بقي Spagnuolo مع العمالقة لموسم آخر قبل أن يغادر ليكون المدير الفني لفريق سانت لويس رامز.

Spagnuolo and the Rams – بقيادة قورتربك مارك بولجر والركض الخلفي ستيفن جاكسون – ذهب 1-15 في الموسم الأول للمدرب قبل صياغة نجم أوكلاهوما سام برادفورد مع الاختيار رقم 1 في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي.

تم طرد Spagnuolo بعد أن حقق 10-38 في ثلاثة مواسم وبعد فترات عمل في فريق Saints and Ravens، عاد إلى العمالقة في عام 2015 كمنسق دفاعي وبقي خلال موسم 2017.

أصبح المنسق الدفاعي للرؤساء في عام 2019.

كان برادي 1-3 فقط ضد Spagnuolo بينما كان يقترن مع آندي ريد وباتريك ماهومز، ولكن هذا الفوز كان بمثابة فوز Super Bowl LV عندما تخلى الفائز بكأس لومباردي سبع مرات عن باتريوتس للانضمام إلى القراصنة.

على الرغم من ذلك، لدى Spagnuolo أربع حلقات Super Bowl بين وقته مع Chiefs و Giants.