توم ثيبودو يستعد للفرصة التالية بعد إقالة نيكس

يتطلع توم ثيبودو إلى فرصة التدريب التالية.

قال مدرب نيكس السابق، الذي قادهم إلى نهائيات المنطقة الشرقية لأول مرة منذ 25 عامًا الموسم الماضي، لبرنامج “The Starting Lineup” على قناة SiriusXM إنه يريد أن يكون في صفوف الدوري الاميركي للمحترفين مرة أخرى.

وقال ثيبودو “أنا أحب اللعبة. من الواضح أنني أستعد للفرصة التالية، لذا آمل أن أكون جاهزًا لها”.

لا ينبغي أن يكون الأمر بمثابة كشف كبير عن رغبة ثيبس في العودة إلى اللعبة بعد طرده من قبل نيكس واستبداله بمايك براون.

عمل ثيبودو كمدرب لفريق نيكس لمدة خمسة مواسم، وقاد الفريق إلى الرقم القياسي 226-174 خلال تلك الفترة.

ووصل نيكس إلى التصفيات خمس مرات خلال فترة ولايته، من بينها رحلة نهائيات المنطقة الشرقية الموسم الماضي.

حصل تيبودو على لقب مدرب العام في عام 2021، وحقق نيكس أكثر من 40 موسمًا من الانتصارات في أربعة من مواسمه الخمسة في Big Apple.

سبق أن درب تيبس فريق بولز في الفترة من 2010 إلى 2015، وفريق تيمبروولفز في الفترة من 2016 إلى 2019، محققًا رقمًا قياسيًا بلغ 578 فوزًا مقابل 420 فوزًا على الإطلاق كمدرب رئيسي.

كان المدرب الرئيسي السابق في Windy City لحضور حفل اعتزال ديريك روز بالقميص.

أشاد روز، الذي لعب مع تيبودو في شيكاغو، بمدربه السابق وتراجع عن الرواية القائلة بأنه هو المسؤول عن تمزق الرباط الصليبي الأمامي.

وقال روز للجمهور خلال حفل اعتزاله القميص: “إنهم ينظرون إلى تيبس باعتباره جزءًا من الإصابة، لكنني هنا لأقول ذلك”. “هناك سبب وراء كون كل شيء مقدرًا يا أخي. كان تيبس أول مدرب جعلني أشعر بالتميز عندما اعتدنا على مشاهدة الأفلام. اعتدت أن أفعل شيئًا ما في المباريات فقط للتأكد من أنه رآني على الشريط.”