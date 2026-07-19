توم هانكس يحول التحضير لتنظير القولون إلى طقوس غير عادية مع اثنين من المشاهير الآخرين

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها المشاهير عن حفلاتهم التحضيرية لتنظير القولون مع جيمي كيميل. في الواقع كان ستيف مارتن ومارتن شورت هما أول من قاما بسكب الفاصوليا على الطقوس أثناء ظهورهما المشترك في برنامج “Jimmy Kimmel Live!” في عام 2018. قال شورت: “ذهبنا إلى منزل ستيف حوالي الساعة الخامسة مساءً في الليلة السابقة – نسميها عشية تنظير القولون في كندا – ويتم تقديم الطعام له”. وكشف قائلاً: “هناك Jell-O. ليس هناك الكثير – عليك تطهير كل ذلك. وبعد ذلك نحمص”. وقال شورت مازحا: “بحلول الساعة العاشرة مساء، يبدو الحمام وكأنه اليوم الرابع عشر من رحلة الكرنفال البحرية”.

لا يوجد طعام غير الجيلاتين الشفاف في حفلة من الدرجة الأولى؟ لا الكافيار؟ لا الشمبانيا؟ لا نوافير الشوكولاته؟ غير عادية، في الواقع. ولكن لماذا بالضبط؟ في حين أن هناك مرحلتين من اتباع نظام غذائي استعدادًا لتنظير القولون، فإن المرحلة الثانية تتطلب الالتزام بنظام غذائي يتكون بالكامل من السوائل، بما في ذلك الجيلاتين الشفاف المذكور أعلاه. قال الدكتور جوزيف جينينغز، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في MedStar Health، لصحيفة Health Digest في عام 2023 أثناء مناقشة جميع الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها قبل تنظير القولون: “تبدأ المرحلة الثانية من نظام تنظير القولون الغذائي في اليوم السابق لتنظير القولون”. “خلال ذلك اليوم بأكمله، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا سائلًا صافيًا. وهذا يعني أنه يمكنك شرب الماء والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة بدون أي منتجات ألبان أو حليب، والمشروبات الرياضية، والعصائر التي لا تحتوي على أي مكونات صلبة من الفاكهة.”

وفي حال كنت تتساءل – لم يكن ذلك قريبًا من أول مسابقات رعاة البقر للثلاثي عندما يتعلق الأمر بطقوس حفل تنظير القولون. أشار مارتن وشورت إلى أن هذا شيء كانا يفعلانه منذ فترة، بالرجوع إلى إرشادات الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي التي تنصح بضرورة إجراء أول تنظير للقولون في سن 45 عامًا. تحياتي لصحة القولون!