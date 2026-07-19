توم هانكس يحول التحضير لتنظير القولون إلى طقوس غير عادية مع اثنين من المشاهير الآخرين

أليس هناك حفل مثل الحفلة التحضيرية لتنظير القولون؟ تصدر الممثل توم هانكس عناوين الأخبار عندما قدم تفاصيل لم يسمع بها من قبل حول طقوس ما قبل تنظير القولون غير العادية التي يشاركها مع زملائه ستيف مارتن ومارتن شورت. “كل خمس سنوات تقريبًا، يأتي هذا الموعد السحري، ونجتمع معًا ونتناول الجيلي الشفاف ونتنافس حول من سيكون قادرًا على أن يكون آخر شخص يذهب إلى الحمام”، هذا ما قاله نجم “قصة لعبة” البالغ من العمر 70 عامًا للمضيف جيمي كيميل أثناء ظهوره في برنامج “جيمي كيميل لايف!” في يونيو. أعلن هانكس: “إنها مانو مانو يا رجل”.
تقول القصة أن الممثلين يشربون محلول ما قبل تنظير القولون الذي وصفه طبيبهم لتطهير الجهاز الهضمي، ثم يتفاخرون به كآخر شخص يقف قبل التوجه إلى المرحاض. وقال: “نحن جميعًا نتقاتل ونلعب الورق فقط، لأن أول من يذهب يكون له الخيار الأخير عندما تدخل لإجراء تنظير القولون”. “آخر من يغادر لديه خيار. لذلك يقول الجميع: “لا، أنا… يجب أن أذهب!” وأوضح هانكس: “ثم تذهب ولا تستطيع الاحتفاظ به”. هذه بالتأكيد إحدى الطرق لجعل التحضير لتنظير القولون تجربة أكثر قبولًا. اعتبر هذا توقيعنا الرسمي على العريضة لإضافة لعبة ورق مع الأصدقاء إلى قائمة نصائح الخبراء حول ما يجب القيام به في الليلة السابقة لتنظير القولون.
يتم تقديم حفل تحضير تنظير القولون الخاص بتوم هانكس وستيف مارتن ومارتن شورت باستخدام الجيلي الشفاف
ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها المشاهير عن حفلاتهم التحضيرية لتنظير القولون مع جيمي كيميل. في الواقع كان ستيف مارتن ومارتن شورت هما أول من قاما بسكب الفاصوليا على الطقوس أثناء ظهورهما المشترك في برنامج “Jimmy Kimmel Live!” في عام 2018. قال شورت: “ذهبنا إلى منزل ستيف حوالي الساعة الخامسة مساءً في الليلة السابقة – نسميها عشية تنظير القولون في كندا – ويتم تقديم الطعام له”. وكشف قائلاً: “هناك Jell-O. ليس هناك الكثير – عليك تطهير كل ذلك. وبعد ذلك نحمص”. وقال شورت مازحا: “بحلول الساعة العاشرة مساء، يبدو الحمام وكأنه اليوم الرابع عشر من رحلة الكرنفال البحرية”.
لا يوجد طعام غير الجيلاتين الشفاف في حفلة من الدرجة الأولى؟ لا الكافيار؟ لا الشمبانيا؟ لا نوافير الشوكولاته؟ غير عادية، في الواقع. ولكن لماذا بالضبط؟ في حين أن هناك مرحلتين من اتباع نظام غذائي استعدادًا لتنظير القولون، فإن المرحلة الثانية تتطلب الالتزام بنظام غذائي يتكون بالكامل من السوائل، بما في ذلك الجيلاتين الشفاف المذكور أعلاه. قال الدكتور جوزيف جينينغز، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في MedStar Health، لصحيفة Health Digest في عام 2023 أثناء مناقشة جميع الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها قبل تنظير القولون: “تبدأ المرحلة الثانية من نظام تنظير القولون الغذائي في اليوم السابق لتنظير القولون”. “خلال ذلك اليوم بأكمله، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا سائلًا صافيًا. وهذا يعني أنه يمكنك شرب الماء والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة بدون أي منتجات ألبان أو حليب، والمشروبات الرياضية، والعصائر التي لا تحتوي على أي مكونات صلبة من الفاكهة.”
وفي حال كنت تتساءل – لم يكن ذلك قريبًا من أول مسابقات رعاة البقر للثلاثي عندما يتعلق الأمر بطقوس حفل تنظير القولون. أشار مارتن وشورت إلى أن هذا شيء كانا يفعلانه منذ فترة، بالرجوع إلى إرشادات الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي التي تنصح بضرورة إجراء أول تنظير للقولون في سن 45 عامًا. تحياتي لصحة القولون!