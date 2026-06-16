توم هولاند وغيره من المشاهير الذين يعانون من عسر القراءة

لماذا لم يظهر توم هولاند في برنامج “Saturday Night Live” حتى الآن؟ أثناء ظهور ضيف في بودكاست إيمي بوهلر، “Good Hang With Amy Poehler” (عبر YouTube)، أوضح هولاند أن ذلك كان بسبب حالة طبية يعاني منها.

قال هولاند: “أعاني من عسر القراءة بشدة”، مضيفًا أن تشخيصه جعله يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من القراءة من البطاقات الرئيسية أثناء التمثيليات. لم تكن صدقه منعشة فحسب؛ لقد لاقت صدى لدى العديد من المعلقين على YouTube الذين أعربوا عن دعمهم لهولندا “البطل الخارق” (المعروف أيضًا باسم Spider-Man لهذا الجيل).

ما هو عسر القراءة؟ وصفت أليسون مور، أخصائية أمراض النطق واللغة، هذا المرض بأنه اضطراب دماغي يؤثر على حوالي خمس السكان أثناء مقابلتها في بودكاست كليفلاند كلينك. ببساطة، يمكن لعسر القراءة أن يجعل من الصعب معالجة الحروف والكلمات المكتوبة، على الرغم من أن مور يؤكد أنه من الممكن التغلب على تحديات هذه الحالة بالنسبة للعديد من الأشخاص. وهولاند مثال جيد لشخص حقق الكثير من النجاح على الرغم من العقبات المرتبطة بعسر القراءة.

على سبيل المثال، أخبر هولاند بوهلر كيف يتعامل مع الاضطرار إلى قراءة النصوص بصوت عالٍ مع زملائه أثناء قراءة الفيلم. وأشار: “سأحاول حقًا تسليط الضوء على كل شيء وتعلم خطوطي مسبقًا”. “أنا أتصفحه أكثر مما أقرأه.” في مقابلة مع IGN، ذكر أيضًا أنه يشعر أن اللعب الإبداعي يمكن أن يساعد.

بشكل عام، قدم هولاند خدمة رائعة في مشاركة تشخيصه الخاص حتى يتمكن العالم من فهم عسر القراءة بشكل أفضل. ومع ذلك، فهو ليس المشاهير الوحيد الذي يعاني من عسر القراءة ولا يهتم إذا كان الجميع يعرف ذلك.