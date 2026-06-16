توم هولاند وغيره من المشاهير الذين يعانون من عسر القراءة

لماذا لم يظهر توم هولاند في برنامج “Saturday Night Live” حتى الآن؟ أثناء ظهور ضيف في بودكاست إيمي بوهلر، “Good Hang With Amy Poehler” (عبر YouTube)، أوضح هولاند أن ذلك كان بسبب حالة طبية يعاني منها.
قال هولاند: “أعاني من عسر القراءة بشدة”، مضيفًا أن تشخيصه جعله يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من القراءة من البطاقات الرئيسية أثناء التمثيليات. لم تكن صدقه منعشة فحسب؛ لقد لاقت صدى لدى العديد من المعلقين على YouTube الذين أعربوا عن دعمهم لهولندا “البطل الخارق” (المعروف أيضًا باسم Spider-Man لهذا الجيل).
ما هو عسر القراءة؟ وصفت أليسون مور، أخصائية أمراض النطق واللغة، هذا المرض بأنه اضطراب دماغي يؤثر على حوالي خمس السكان أثناء مقابلتها في بودكاست كليفلاند كلينك. ببساطة، يمكن لعسر القراءة أن يجعل من الصعب معالجة الحروف والكلمات المكتوبة، على الرغم من أن مور يؤكد أنه من الممكن التغلب على تحديات هذه الحالة بالنسبة للعديد من الأشخاص. وهولاند مثال جيد لشخص حقق الكثير من النجاح على الرغم من العقبات المرتبطة بعسر القراءة.
على سبيل المثال، أخبر هولاند بوهلر كيف يتعامل مع الاضطرار إلى قراءة النصوص بصوت عالٍ مع زملائه أثناء قراءة الفيلم. وأشار: “سأحاول حقًا تسليط الضوء على كل شيء وتعلم خطوطي مسبقًا”. “أنا أتصفحه أكثر مما أقرأه.” في مقابلة مع IGN، ذكر أيضًا أنه يشعر أن اللعب الإبداعي يمكن أن يساعد.
بشكل عام، قدم هولاند خدمة رائعة في مشاركة تشخيصه الخاص حتى يتمكن العالم من فهم عسر القراءة بشكل أفضل. ومع ذلك، فهو ليس المشاهير الوحيد الذي يعاني من عسر القراءة ولا يهتم إذا كان الجميع يعرف ذلك.
جنيفر أنيستون
نجمة سينمائية وتليفزيونية أخرى كانت منفتحة بشأن إصابتها بعسر القراءة هي أسطورة مسلسل Friends جينيفر أنيستون. في عام 2015، ناقشت أنيستون تجربتها مع عسر القراءة مع مجلة هوليوود ريبورتر. ومن المفارقات أنها لم تكن تعلم أنها تعاني من عسر القراءة حتى ذهبت إلى طبيب العيون. قالت أنيستون: “ذهبت للحصول على وصفة طبية للنظارات”. “(إنهم) وضعوا جهاز كمبيوتر على عيني، ليبين أين ذهبت عيني عندما قرأت. كانت عيناي تقفز أربع كلمات وترجع كلمتين”. (ملاحظة جانبية: كشفت أنيستون عن تاريخ من المشي أثناء النوم أيضًا.)
ومن المثير للاهتمام أن معرفة أنها تعاني من عسر القراءة كان بمثابة ارتياح لأنيستون، التي افترضت أنها ليست ذكية لأنها لا تستطيع الاحتفاظ بما تقرأه. في الواقع، تذكر الجمعية الدولية لعسر القراءة أن تدني احترام الذات يمكن أن يكون شائعًا لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة.
توم كروز
قد يكون لدى توم كروز قائمة من الأفلام الناجحة والمشاريع الأخرى على موقع IMDb، لكن الممثل النجم لم يكن لديه دائمًا طريق سهل بسبب عسر القراءة الذي يعاني منه. في مقابلة أجريت عام 1986 مع Parade، اعترف بأن الأطفال الآخرين كانوا يضايقونه لأنه يعاني من عسر القراءة (عبر Yahoo!) ومع ذلك فقد أصر على أن يصبح سيونتولوجيًا لمساعدته في معرفة كيفية دراسة وفهم ما قرأه بطريقة منهجية. بالنسبة الى السيرة الذاتية، تحول كروز من عدم القدرة على حفظ الكلمات إلى التأكد من أنه يستطيع تعلم ما يريد. (يبدو أن مهمته للحد من أعراض عسر القراءة كانت بعيدة كل البعد عن المستحيل).
شير
من الصعب أن نتخيل أن مغنية شهيرة مثل شير قد تعرضت للتوبيخ من قبل أشخاص قالوا إنها لا ترقى إلى مستوى إمكاناتها. ولكن هذا ما قيل لها في المدرسة بسبب انخفاض الدرجات (عبر مساعدة عسر القراءة). في نهاية المطاف، تركت شير الدراسة قبل سنتها الأخيرة.
متى أدركت شير أخيرًا أنها قادرة ولكنها ببساطة كانت تعاني من اضطراب أثر على قدرتها على قراءة الكلمات وفهمها؟ كان عليها أن تنتظر حتى تصل إلى الثلاثينيات من عمرها حتى يتم التشخيص. على الرغم من أن هذا قد يبدو متأخرًا، إلا أنه أفضل من عدم إخباره أبدًا. تقدر مؤسسة أبيليتي سنترال أن ما يصل إلى 40% من البالغين يعانون من عسر القراءة ولا يعرفون ذلك.
(حقيقة ممتعة عن شير: كان شعرها أحد السمات المدهشة التي وجدها الرجال جذابة قبل 50 عامًا).
كيانو ريفز
على الرغم من أنه ترك المدرسة في النهاية، إلا أن الممثل كيانو ريفز – الذي يعاني من عسر القراءة – كان مولعًا بالقراءة عندما كان طفلاً. كما قال ذات مرة لـ Esquire، “كان جدي يعمل في Encyclopedia Britannica. وفي غرفتي، كنت أفتحها فحسب. كان هناك فضول هناك. لقد استمتعت بها حقًا.”
قد يبدو أن حب ريفز للكتب يتعارض مع عسر القراءة الذي يعاني منه. لكن الخبيرة اللغوية كارينا ريتشلاند لاحظت في مجلة علم النفس اليوم أن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ وقالت: “عندما يتلقى الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة تعليمًا يعلمهم بشكل واضح ومنهجي اللبنات الأساسية للغة – الصوتيات، والرموز، واتصالاتهم – فإنهم يبدأون في فك شفرة اللغة المكتوبة وكيفية عمل اللغة”.
ستيفن سبيلبرج
اكتشف المخرج السينمائي الأسطوري ستيفن سبيلبرغ مرض عسر القراءة الذي يعاني منه في وقت متأخر جدًا. كان في الستينيات من عمره عندما تم تشخيص حالته أخيرًا. كما أوضح للمحاور كوين من Inqluded، فإن الوحي “شرح الكثير من الأشياء” (عبر موقع يوتيوب).
على سبيل المثال، وصف سبيلبرغ أنه “غير قادر على القراءة” لبضع سنوات عندما كان صغيرا. واعترف أيضًا بأنه لم يكن مرتاحًا عندما طُلب منه القراءة. ومع ذلك، يقول إنه “لم يشعر أبدًا بأنه ضحية”، ويعزو الفضل إلى هذه الإيجابية في مساعدته على المضي قدمًا واحتضان حب الأفلام.
(هل تريد المزيد من معلومات سبيلبرغ التافهة؟ إنه من بين المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين تخلوا عن الكافيين ويزدهرون.)
تشانينج تاتوم
وفقًا لعسر القراءة اليومي، شعر الممثل تشانينج تاتوم بأنه مختلف عندما كان طفلاً بسبب عسر القراءة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وأوضح قائلاً: “لم أتمكن أبدًا من القراءة بسرعة كبيرة أو بشكل جيد جدًا”. أعلن تاتوم أيضًا أن نظام التعليم لا يعمل: “إذا تمكنا من تبسيط شركة بمليارات الدولارات، فيجب أن نكون قادرين على مساعدة الأطفال الذين يكافحون بالطريقة التي فعلتها” (عبر الصفحة السادسة).
ومن المفارقات أن تاتوم شارك في برنامج “Saturday Night Live”، لكن كان عليه التغلب على نفس المخاوف المتعلقة بعسر القراءة التي وصفها توم هولاند. وأشار إلى التجربة باعتبارها مرعبة “لأن هناك الكثير من القراءة، وأنا لا أقرأ ذلك جيدًا بصوت عالٍ” (عبر Backstage). ولحسن الحظ، فقد تلقى نصيحة من صامويل إل جاكسون والتي ظلت عالقة. كما قال في برنامج “The Howard Stern Show” (عبر YouTube)، ساعده جاكسون في التعامل مع تحليل النص والشخصية كمحادثة بدلاً من حفظ السطور.
داكس شيبرد
اعترف الممثل داكس شيبرد، المعروف بروح الدعابة، لبرنامج Entertainment Tonight أن قدرته على اختلاق نكتة بسرعة جاءت من تجاربه المبكرة مع عسر القراءة. يتذكر شيبرد قائلاً: “كنت أعاني من عسر القراءة بشكل سيئ للغاية عندما كنت طفلاً، وكان يتم اصطحابي إلى غرفة التعليم الخاص كل يوم، الأمر الذي كان مهينًا للغاية”.
للتمسك بكبريائه، تحول إلى مهرج الفصل. قد لا يفاجئك أن تسمع أن تصرفاته الغريبة أوقعته في المشاكل طوال سنوات دراسته. ومع ذلك، فإن آلية تكيفه مع حالته هيأته لما أصبح مهنة طويلة وسعيدة.