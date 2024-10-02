توني ألين يهاجم مدرب البجعان السابق ألفين جينتري

لا يفتقد توني ألين اللعب مع ألفين جينتري والبيليكانز – ولا حتى قليلاً.

انضم ألين، الذي امتدت مسيرته المهنية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين من 2005 إلى 2018، إلى برنامج “The Chris Vernon Show” على شبكة Grind City Media التابعة لـ Grizzlies يوم الثلاثاء وأهدر وقته مع فريق Pelicans خلال موسم 2017-2018.

وقال ألين في إشارة إلى جينتري: “نعم، لقد كان أحد أسوأ المدربين في العالم”.

“لقد كان عجوزاً يا رجل. (كان ينسى) خطابات مثل: “يا رفاق، الآن عندما… ما الخطأ الذي يفعلونه؟” قال، “يا رفاق، لقد حصلنا جميعًا على كرة مرتدة وآه… ماذا فعلوا أيضًا؟” يتذكر ألين: “أوه نعم، عد إلى المرحلة الانتقالية”.

تعود ملكية عائلة Pelicans إلى عائلة Benson، التي تمتلك أيضًا عائلة Saints، وتحدث Allen عن كيف كانت عائلة Pelicans بمثابة كمان ثانٍ واضح.

“في بعض الأحيان كنا نتدرب في ملعب كرة القدم. نحن نسدد السلات في المرمى (القائم)… كل ما لم يأكله القديسون، حصلنا على بقايا الطعام. صرخة إلى البجع. وقال: “هذه أسوأ منظمة”.

بدأ Allen مسيرته المهنية مع فريق Celtics واكتسب تقاربًا كبيرًا مع قاعدة مشجعي Grizzlies كحارس دفاعي.

في سبعة مواسم قضاها في ممفيس، لعب ألين مع الفريق الدفاعي الشامل في الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات.

في مقابلة عام 2018، أجاب كوبي براينت دون تردد أن ألين كان أفضل مدافع واجهه على الإطلاق في مسيرته الغزيرة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

قال براينت: “توني ألين، هذا سهل، لقد كان توني ألين”.

“لقد كان الشخص الوحيد الذي لم يبكي طلبًا للمساعدة، ولم يكن يبكي أبدًا طلبًا للمساعدة، قائلًا: “مرحبًا، ساعدوني هنا، أحتاج إلى مساعدة، مضاعفة، مضاعفة”. كان توني ألين يلعب بك بشكل مباشر، ويمكنني تسجيل 10 نقاط عليه مباشرة، وهو لا يرمش. إنه لا يزال موجودًا، ولا يزال يلعب في الدفاع، ولا يزال يتمتع بقوته البدنية، ولا يتراجع. توني ألين، إلى حد بعيد. اعتدت على إنهاء اللعب ضد توني ألين وكانت لدي علامات خدش في كل مكان وأحببت ذلك.

في الشهر الماضي، أعلن فريق غريزليز أنهم سيعتزلون لاعب ألين رقم 9 قبل مواجهة هيت في 15 مارس 2025.