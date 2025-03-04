توني كلارك يدفع مرة أخرى على قلق هال شتاينبرنر 300 مليون دولار يانكيز

TAMPA – لا يوجد شيء مثل بعض CBA يتحدث عن وضع مثبط في تدريب الربيع ، خاصةً عندما يبدو أن لعبة البيسبول يمكن أن تتجه إلى توقف آخر عن العمل بعد انتهاء الاتفاقية الأخيرة بعد موسم 2026.

ولكن هذا هو المكان الذي توجد فيه الرياضة ، كمفوض روب مانفريد والمدير التنفيذي لـ MLBPA ، توني كلارك ، على استعداد نقاط الحديث في هذا الموسم.

كان كلارك في حقل شتاينبرنر يوم الاثنين كجزء من جولته على مستوى MLB في المخيمات لمعالجة المخاوف بين اتحاده فيما يتعلق باللعبة وقواعدها واقتصادها.

وبعد أن كرر مالك Yankees هال شتاينبرنر أنه لا يعتقد أن كشوف المرتبات بقيمة 300 مليون دولار مستدامة لامتيازه وأنه يفضل سقف رواتب إذا جاء مع طابق ، أجاب كلارك يوم الاثنين.

عندما سئل عن تصريحات شتاينبرنر ، توقف كلارك – الذي كان يانكي في عام 2004 – قبل الإجابة.

وقال كلارك: “هناك فرق ، على مدار سنة وسنة ، ركزت على وضع أفضل فريق في هذا المجال”. “هناك بعض الفرق المهتمة بوجود نظام يتيح لهم القدرة على عدم الاضطرار إلى اتخاذ قرارات معينة. لقد أتيحت لي الفرصة للعب مع يانكيز في عام 2004 ، وقدمنا ​​قصيرًا (بعد كونه) 3-0 في التصفيات ضد بوسطن. ما زلت لا أنام جيدًا. في كل مرة تقتصر فيها ، تبحث عن طريقة لمحاولة أن تكون آخر فريق يقف. أفهم القلق حول الرقم ، أو النقطة التي يتم حولها حول الرقم. لكن نيويورك في وضع مالي جيد للغاية. ”

وكما لاحظ شتاينبرنر الشهر الماضي ، لا يزال يانكيز يحصل على واحدة من أعلى قوائم الرواتب في اللعبة.

تقع كشوف المرتبات الضريبية الفاخرة حاليًا حوالي 307 مليون دولار إلى 308 مليون دولار ، وهي أعلى من أعلى عتبة ضريبية تبلغ 301 مليون دولار.

ما هو أكثر ضررًا للرياضة أكثر من ما إذا كان يانكيز يتطابق مع المتهربين أو ميتس بالدولار للدولار هو أن كلا الجانبين يستعدون للمعركة حتى مع بقاء سنة قبل أن تبدأ المفاوضات.

وإمكانية حدوث سقف راتب ستكون مرة أخرى مشكلة.

وقال كلارك عن الدوري: “ليس عليك أن يكون لديك غطاء لمعالجة المخاوف التي يتم التعبير عنها”. لقد قدمنا ​​مقترحات. هناك سبب يرغبون في الحصول على غطاء للراتب ولا يرتبط بالتوازن التنافسي. إنه مرتبط بملكية الفوائد وسيحصل الدوري. اللعبة لا تحتاج إليها. ”

لم يتأثر كلارك أيضًا بشكاوى حول إنفاق المتهربين في هذا الموسم.

وقال كلارك: “ما يفعله المتهربون لا يختلف عن ما فعلته الفرق الأخرى في الماضي”. “كانت السماء تقع في صناعتنا منذ عقود. ما أفكر فيه وما أعرفه هو أن اللاعبين يعتقدون أن اللعبة نفسها في مكان رائع عندما تركز جميع الفرق الثلاثين على أن يكون الفريق الأخير يقف. نحن نعلم أن جميع الفرق الثلاثين يمكنهم القيام بذلك ، إذا اختاروا ذلك. “