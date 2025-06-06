تيريز هاليبورتون هو السيد دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

كان من الممكن أن يحذر نيكس أوكلاهوما سيتي التي كانت قادمة. لن يساعد ذلك. هكذا كان القابض تيريز هاليبورتون.

ربما لم يكن Haliburton رائعًا ، لكنه كان مخلبًا – كما لو كان هذه التصفيات بأكملها. ضرب خنجر مع 0.3 ثانية ترك ليمنح Pacers أول تقدم له في الليل في النقطة الوحيدة من الليل التي كانت مهمة في النهاية.

اقتحم فريق Pacers 111-110 في المباراة 1 من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين ، توقع الجميع أن يخسرهم. لكنهم قاموا ببناء هذا الجري على تجاوز التوقعات. وهاليبورتون يبني إرثا كفائز القابض.

وقال هاليبورتون ، الذي حصل على 14 نقطة و 10 لوحات وستة تمريرات ولحظة مبدعة أخرى: “من الواضح أنني واثق من قدرتي وأشعر أنه إذا كان بإمكاني الوصول إلى هذا المكان ، أشعر بالراحة الشديدة هناك”. “لذا ، نعم ، إنها لقطة عملت بمليون مرة ، وسأعمل عليها أكثر من مليون مرة. مجرد الثقة في هذه اللقطة.”