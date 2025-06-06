تيريز هاليبورتون هو السيد دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

رياضة
تيريز هاليبورتون هو السيد دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

كان من الممكن أن يحذر نيكس أوكلاهوما سيتي التي كانت قادمة. لن يساعد ذلك. هكذا كان القابض تيريز هاليبورتون.

ربما لم يكن Haliburton رائعًا ، لكنه كان مخلبًا – كما لو كان هذه التصفيات بأكملها. ضرب خنجر مع 0.3 ثانية ترك ليمنح Pacers أول تقدم له في الليل في النقطة الوحيدة من الليل التي كانت مهمة في النهاية.

اقتحم فريق Pacers 111-110 في المباراة 1 من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين ، توقع الجميع أن يخسرهم. لكنهم قاموا ببناء هذا الجري على تجاوز التوقعات. وهاليبورتون يبني إرثا كفائز القابض.

وقال هاليبورتون ، الذي حصل على 14 نقطة و 10 لوحات وستة تمريرات ولحظة مبدعة أخرى: “من الواضح أنني واثق من قدرتي وأشعر أنه إذا كان بإمكاني الوصول إلى هذا المكان ، أشعر بالراحة الشديدة هناك”. “لذا ، نعم ، إنها لقطة عملت بمليون مرة ، وسأعمل عليها أكثر من مليون مرة. مجرد الثقة في هذه اللقطة.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية