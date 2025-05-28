تيريز هاليبورتون هو عقبة واحدة لم يمسحها جالين برونسون

إنديانابوليس – قام جالين برونسون بتطهير كل عقبة تقريبًا في هذه الرحلة من مسودة 33 الإجمالية لنخب مدينة نيويورك. إذا لم يكن ذلك في الفرصة الأولى ، فإن حارس نقطة يتجاوز هذا الشريط في الثانية.

أو الثالث.

كان التقليل من شأن برونسون اقتراحًا محفوفًا بالمخاطر. ننسى الجوائز التي لم يكن من المفترض أن يفوز بها (ظهوران من جميع النجوم ، اختيرين من كل من الدوري الاميركي للمحترفين) ، وقد تفوق برونسون بالفعل على الحرس الشرقي الذي يُفترض أنه أكبر منه في التصفيات-جيسون تاتوم ، كادي كننغهام ، دونوفان ميتشل.

ولكن بعد ذلك ، هناك دائمًا بعناد في الطريق.