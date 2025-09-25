تيريز هاليبورتون ينعي “السيدة الأولى لكرة السلة في إنديانا” بعد وفاة نانسي ليونارد في 93

بدونها ، قد لا يكون هناك إنديانا بيسرز.

أشاد حارس النجمة تيريز هاليبورتون لنانسي ليونارد ، “السيدة الأولى لكرة السلة في إنديانا” ، التي توفيت يوم الأربعاء عن عمر يناهز 93 عامًا.

وقال هاليبورتون في منشور X صباح الأربعاء: “قبل كل مباراة ، كنت أعلم أنه يمكنني الاعتماد على غمزة وابتسامة خلف مقاعد البدلاء”.

“لا يوجد كرة سلة بيسرز بدون نانسي ليونارد. لا يمكن أن تنتظر لرؤية اليوم الذي يميزه اسمها في العوارض الخشبية التي ينتمي إليها. RIP إلى أسطورة وروح جميلة.”

ويعزى ليونارد وزوجها بوبي “Slick” ليونارد ، الذي توفي قبل أربع سنوات ، إلى إنقاذ كرة السلة Pacers التي يعود تاريخها إلى أيام ABA عندما كافحت الدوري والفرق من أجل البقاء واقفا على قدميه.

شغلت منصب مساعد المدير العام للفريق من 1976-1980.

<br />

في عام 1977 ، أنقذت ليونارد المنظمة من الانهيار الاقتصادي عندما أدارت بث تيليثون التذاكر على التلفزيون.

وقالت ملكية بيسرز الرياضية والترفيه في بيان “بكل بساطة ، لن نكون هنا بدونها”. “منذ الأيام الأولى من الامتياز ، سكبت نانسي قلبها وروحها في الفريق ، ليس فقط كزوجة لليونارد ، ولكن كإناث تريل بليزر التي تجمعت المجتمع عندما كنا في حاجة إلى أكثر من ذلك”.

كما دفع Pacer Scott Pollard السابق ، الذي لعب للفريق من 2003-2006 ، احترامه.

“كانت نانسي أول شخص يقودني حول ولاية إنديانا عندما تم التداول هناك” ، كما نشر بولارد إلى X بعد ظهر الأربعاء. “لقد كانت سمسار عقاراتني لكنها أصبحت صديقًا. يا له من إرث رائع أنشأته. إنديانا كدولة مدين لهم بالديون التي لا يمكن سدادها”.

صنع فريق Pacers نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في الموسم الماضي وربما أزعجت المسلسل من أوكلاهوما سيتي ثاندر إن لم يكن لهاليبورتون يعاني من أخيل ممزقة في اللعبة 7.

سيغيب هاليبورتون عن موسم 2025-26 حيث يقوم بإعادة تأهيل إصابته ، بينما يبدو أن بيسرز يعيد توصيل قائمتهم بعد السماح لميليس تيرنر بالسير في وكالة حرة.