تيريك هيل يستأجر محاميًا يمثل عائلة جورج فلويد بعد حادثة الاحتجاز قبل المباراة

استأجر نجم فريق ميامي دولفينز محامي الحقوق المدنية البارز الذي مثل عائلة جورج فلويد بعد احتجازه أثناء توجهه إلى المباراة الافتتاحية للموسم للفريق في وقت سابق من هذا الشهر.

واستعان تيريك هيل بخدمات محامي الحقوق المدنية الوطني ديفون جاكوب، الذي ساعد سابقًا في تمثيل عائلة جورج فلويد بعد مقتله على يد شرطة مينيابوليس في عام 2020، حسبما ذكرت المحطة المحلية 10.

وقال جاكوب، الذي عمل سابقًا مشغلًا لرقم 911، ورجل إطفاء، وضابط شرطة، ونائب المدعي العام السابق لولاية بنسلفانيا، إن وضع هيلز يسلط الضوء على مشكلة حالية مع إنفاذ القانون.

“أنا ضابط شرطة سابق. دافعت عن إنفاذ القانون لمدة 10 سنوات”، قال جاكوب لقناة Local 10. “إنه أمر مخيف حقًا عندما يكون الشخص الأكثر خروجًا عن السيطرة في مكان الحادث هو إنفاذ القانون”.

ويعتقد رجل القانون الذي تحول إلى محام أن الاحتجاز في الثامن من سبتمبر/أيلول ربما كان ليتخذ منحى مختلفا لو لم يكن هيل لاعبا بارزا في دوري كرة القدم الأميركية.

وقال جاكوب للصحيفة: “هنا، تمكن فريق الدلافين من التواصل والتدخل وإطلاق سراح تايريك. لكن هذا لا يحدث للمواطن العادي”.

وسوف يعمل المحامي المقيم في ولاية بنسلفانيا جنبًا إلى جنب مع محامي هيلز الحالي، جوليوس ب. كولينز، وجيفري أ. نايمان، وستيفن ب. كيلي جونيور، حيث يسعى لاعب البولينج المحترف في دوري كرة القدم الأميركي إلى التغيير في أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لصحيفة USA Today Sports.

وقال جاكوب للصحيفة يوم الاثنين: “يعتزم تايريك مواصلة الحركة الوطنية من أجل الإصلاح الضروري للشرطة والتي بدأت بوفاة جورج فلويد”.

“يطالب تايريك الكونجرس بالموافقة أخيرًا على قانون العدالة في الشرطة لجورج فلويد.”

وأضاف كولينز أن موكله يعتزم “التحدث نيابة عن جميع الناس في معركة واسعة النطاق ضد سوء سلوك الشرطة الوطنية”.

وأضاف كولينز: “يصر هيل على أن فريقه القانوني سيضمن سماع أصوات الأشخاص الذين تم تجاهلهم أو إسكاتهم لفترة طويلة بشأن قضية إصلاح الشرطة”.

حصل هيل على استشهادين بسبب القيادة المتهورة في طريقه إلى ملعب هارد روك وانتهاك حزام الأمان بسبب توقف حركة المرور.

وذكرت التقارير أن الفائز ببطولة السوبر بول كان يقود سيارته بسرعة 60 ميلا في الساعة عندما تم إيقافه.

وفي لقطات مصورة التقطتها كاميرا مثبتة على جسد الضابط، قام أحد الضباط بقرع نافذة السائق في سيارة مكلارين 720 إس الكوبيه السوداء التي كان يقودها هيل، وأمره بخفض نافذته قبل سحبه من السيارة الرياضية وتكبيله بالأصفاد.

تم وضع أحد الضباط المستجيبين، والذي تم تحديده باسم داني توريس، في إجازة إدارية، وفتحت شرطة ميامي ديد تحقيقًا داخليًا في المسألة.

وتفيد التقارير أن توريس، الذي اتهمه هيل باستخدام القوة “المفرطة”، تم إيقافه ست مرات من قبل خلال مسيرته الكروية التي استمرت 27 عاما.

“في أي مهنة يمكن إيقافك عن العمل ست مرات ولا يمكن طردك؟” سأل جاكوب المحلي رقم 10.

ورد رئيس نقابة شرطة ميامي ديد، ستيدمان ستال، على سؤال المحامي، قائلاً: “الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية هو أحد تلك الدوريات التي يمكن أن يتم إيقافك فيها عن ممارسة هذا النوع من الأنشطة”.

“أعتقد أنه كان من الممكن التعامل مع الأمر بشكل مختلف من قبل الطرفين. سنتعلم من هذا الأمر. هل كان من الضروري وضعه مكبلاً بالأصفاد خارج السيارة؟ كان هذا تقدير الضباط”، قال ستال.

وتراوحت فترات إيقاف توريس الستة بين خمسة أيام وعشرين يوما.

وطالب هيل، الذي اعترف بأنه “كان بإمكانه أن يكون أفضل” خلال التبادل، بإقالة توريس.

“بعد مراجعة دقيقة وشاملة لكاميرات الجسم المتعددة ومقاطع الفيديو التي التقطها مواطنون والتي التقطت الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، بين العديد من ضباط شرطة ميامي دايد وتيريك هيل، فإننا نطالب بإنهاء خدمة الضابط الذي تم وضعه في إجازة إدارية على الفور،” قال هيل عبر المحامي جوليوس ب. كولينز.