تيري برادشو يعطي تقييمًا وحشيًا لـ Steelers

يشك أحد Steelers العظيم في عظمة القائمة الحالية ، وبدون أي شروط غير مؤكدة ، راجع بالضبط ما يشعر به حيال حالة الفريق.

شارك تيري برادشو أفكاره في مقابلة مع USA Today ، قائلاً في وقت ما “ليس لديهم الفريق”.

وقال برادشو ، الذي فاز بأربعة سوبر بولز مع ستيلرز في أيام لعبه: “إنهم دائمًا منافسون ، لكنهم ما بعد كونهم منافسين”. “إنهم ليسوا منافسين. إنهم ليسوا فقط. مما رأيته ، ليسوا منافسين. ولم يكونوا منذ فترة. لم يكونوا منافسين منذ خمس سنوات.”

لقد حقق فريق Steelers بانتظام مرحلة ما بعد الموسم ، لكن ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن فاز الامتياز بلعبة التصفيات ، عندما أطاح بيتسبيرغ بالدلافين والزعماء خلال فترة ما بعد الموسم في عام 2017 قبل أن يخسر أمام باتريوت في لعبة بطولة الاتحاد الآسيوي.

بيتسبرغ في بداية بداية 2-1 هذا الموسم مع انتصارات على الطائرات والوطني. لكنه لم يكن كافيا لإقناع برادشو.

قال برادشو: “ليس لديهم الفريق. يستغرق الأمر ، والدفاع ، يأخذ كل شيء. يأخذ التدريب.

ولم يكن Bradshaw هو امتياز Steelers السابق QB الذي يهدف إلى فريقه السابق.

لم يكن بن روثليسبرغر أيضًا قصيرًا في انتقادات الفريق خلال البودكاست “Footbahlin”. حتى أنه اقترح أن الخسارة يمكن أن تكون في الأفق عندما يسافرون إلى أيرلندا لمواجهة الفايكنج.

وقال روثليسبرغر: “إذا قلت أنني أعتقد أننا سنحصل على خبرة ، فهل هذا مثير للجدل؟ سأقول هذا: أعتقد أن براين فلوريس منسق دفاعي جيد للغاية. أعتقد أن المدرب كيفن أوكونيل هو عقل هجومي استثنائي”. “سوف يجدون طرقًا لمحاولة استغلال دفاعنا.”