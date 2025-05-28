تيري برادشو ينطلق

لم يتراجع أسطورة ستيلرز تيري برادشو عن مشاعره على آرون رودجرز من المحتمل أن يوقع مع بيتسبيرغ بعد مغازلة ممتدة.

لا يزال رودجرز لم يوقع على صفقة مع ستيلرز على الرغم من أن جميع المؤشرات التي يبدو أنها تشير إلى الاتحاد حيث تم استحوذت القاعة المستقبلية على ملحمة موسم العائلة في OTAs.

قال مالك ستيلرز آرت روني الثاني في وقت سابق من هذا الشهر إن المنظمة ستنتظر “لفترة أطول قليلاً” بالنسبة لرودرز ، لكن برادشو فاز على فكرة القادمين السابقين والطائرات QB إلى مدينة الصلب.

“هذه مزحة. هذا بالنسبة لي مجرد مزحة” ، قال برادشو خلال ظهوره على 103.7 The Buzz. “ماذا ستفعل؟ أحضره لمدة عام واحد ، هل تمزح معي؟ هذا الرجل يحتاج إلى البقاء في كاليفورنيا. اذهب إلى مكان ما ويتمضغ على اللحاء وتهمس إلى الآلهة هناك.”

من المتوقع أن يبرز رودجرز صفقة لمدة عام مع ستيلرز ، ولكن لم يتحقق أي شيء رسميًا.

يبدو أن QB يلمح إلى اللعب مع ستيلرز مؤخرًا خلال حدث سؤال وجواب استضافته مغني الراب مايك ستود عندما سئل عما إذا كان يلعب مع الدببة ، والتي أعطاها استجابة خجولة.

“لا ، لكنني أعتقد أن هناك فريقًا قد يلعب في شيكاغو هذا العام في رحلة برية” ، قال رودجرز ، وفقًا لشبكة NFL. “لا أعرف ، لست متأكدًا. يجب أن تحقق من ذلك.”

يلعب ستيلرز ضد الدببة في شيكاغو في 23 نوفمبر.

كان رودجرز قد قال سابقًا أن جزءًا من Holdup لاتخاذ قرار بشأن مستقبله كان يتعلق بحقيقة أن شخصًا قريب منه كان يتعامل مع “أشياء صعبة”.

وكشف في “The Rogan Podcast” أن عضوًا في دائرته الداخلية كان يتعامل مع السرطان.

وقال رودجرز: “لقد كنت في الأعشاب الضارة مع هؤلاء الأشخاص المقربين مني الذين يعانون من السرطان”.

ينطلق رودجرز في موسم حيث قاد الطائرات إلى سجل 5-12 ورمي 3،897 ياردة و 28 هبوطًا.