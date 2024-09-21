تيك توك يشاركنا السر في تحويل الزاوية البسيطة إلى طاولة زينة مذهلة

إذا كان هناك ركن في غرفة نومك يبدو باهتًا وفارغًا وغير جذاب بشكل عام، فقد يكون أفضل مكان لك لوضع طاولة زينة. لا يستغل هذا المساحة غير المستخدمة فحسب، بل يساعدك أيضًا على تحقيق أقصى استفادة من مساحة غرفة النوم الصغيرة. طاولات الزينة، والتي تسمى أحيانًا طاولات الزينة، هي قطع أثاث تتضمن مرآة وسطحًا للأشياء الصغيرة المتنوعة. تتميز عمومًا ببعض الأدراج لتخزين المكياج والعناية بالبشرة والمجوهرات وأي شيء آخر تحتاجه للاستعداد. إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام، فقد أظهرت لنا مستخدمة TikTok @victoriacaroline.home كيفية تحويل زاوية أساسية إلى طاولة زينة فاخرة حقًا من شأنها أن تجعل أي شخص حريصًا على الاستيقاظ والاستعداد لليوم.
تتضمن طاولة الزينة الخاصة بـ DIY خزانة عائمة مع درج ومرآة وإضاءة شريطية وشرائح خشبية تخلق نسيجًا رائعًا يضيف شخصية إلى الحائط (بالإضافة إلى مكان لإخفاء أضواء الشريط). تعمل أولاً على الشرائح الخشبية عن طريق قطع كل منها ودقها على الحائط، وترك فجوة بينهما، ثم تقوم بتثبيت الأضواء والرف العائم لإكمال المظهر. بحلول نهاية الفيديو، من الصعب أن نتخيل أن هذه الزاوية من الغرفة كانت ذات يوم منزلًا بسيطًا لخزانة ملابس أساسية بيضاء. بالطبع، من المهم أن نذكر أن @victoriacaroline.home تقطع الخشب الخاص بها وهي تمسكه بثبات بقدمها، وهو أمر غير مستحسن. تذكر دائمًا قطع الخشب بأمان قدر الإمكان من خلال ارتداء معدات السلامة أو اصطحابه إلى متجر لاجهزة الكمبيوتر لقطعه بشكل صحيح.
خيارات أخرى لطاولات الزينة المصنوعة يدويًا
يُسفر مشروع @victoriacaroline.home عن بعض النتائج الجميلة ولكنه يتطلب أيضًا بعض الأدوات الكهربائية. إذا لم يكن لديك المساحة أو الأدوات المتاحة لك، فيمكنك دائمًا تعديل مشروع DIY ليناسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك ببساطة تثبيت الدرج العائم والمرآة على الحائط دون المرور بخطوات تثبيت ورسم شرائح خشبية. يمكن أن تتنوع أيضًا طاولات الزينة وطاولات التزيين في الحجم، لذا يمكنك إعادة استخدام مكتب صغير أو طاولة خياطة أو بناء سطح من الصفر يناسب زاوية أصغر من الغرفة. يختار بعض محبي الأعمال اليدوية إعادة استخدام الأثاث القديم عن طريق إعادة الطلاء أو إضافة تفاصيل التصميم التي تناسب جمالياتهم. يمكنك حتى إنشاء طاولة زينة MALM مع خزانة الملابس الشهيرة من ايكيا كخيار.
لكن التفصيل الرئيسي الذي يمكن أن يجعل طاولة الزينة العادية تبدو فاخرة للغاية هو بعض الإضاءة المخصصة. بينما يمكنك العثور على أضواء شريطية LED غير مكلفة مثل هذه بأقل من 12 دولارًا على أمازون، يمكنك أيضًا اللعب ببعض الخيارات الأخرى. يمكن لسلسلة من أضواء الزينة، مثل هذه بحوالي 22 دولارًا من The Home Depot، أن تخلق مظهرًا مسرحيًا. أو استخدم مصابيح الحائط القابلة لإعادة الشحن، مثل هذا الإصدار بقيمة 34.99 دولارًا من Ace Hardware، حتى لا تضطر إلى التعامل مع أي أسلاك مرئية. بمجرد الانتهاء، يمكنك إضافة بعض أدوات تنظيم المكياج الجميلة أو الشموع أو النباتات أو أي شيء يجعل طاولة الزينة المذهلة الخاصة بك تبدو فاخرة ومريحة.