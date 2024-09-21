تيك توك يشاركنا السر في تحويل الزاوية البسيطة إلى طاولة زينة مذهلة

إذا كان هناك ركن في غرفة نومك يبدو باهتًا وفارغًا وغير جذاب بشكل عام، فقد يكون أفضل مكان لك لوضع طاولة زينة. لا يستغل هذا المساحة غير المستخدمة فحسب، بل يساعدك أيضًا على تحقيق أقصى استفادة من مساحة غرفة النوم الصغيرة. طاولات الزينة، والتي تسمى أحيانًا طاولات الزينة، هي قطع أثاث تتضمن مرآة وسطحًا للأشياء الصغيرة المتنوعة. تتميز عمومًا ببعض الأدراج لتخزين المكياج والعناية بالبشرة والمجوهرات وأي شيء آخر تحتاجه للاستعداد. إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام، فقد أظهرت لنا مستخدمة TikTok @victoriacaroline.home كيفية تحويل زاوية أساسية إلى طاولة زينة فاخرة حقًا من شأنها أن تجعل أي شخص حريصًا على الاستيقاظ والاستعداد لليوم.

تتضمن طاولة الزينة الخاصة بـ DIY خزانة عائمة مع درج ومرآة وإضاءة شريطية وشرائح خشبية تخلق نسيجًا رائعًا يضيف شخصية إلى الحائط (بالإضافة إلى مكان لإخفاء أضواء الشريط). تعمل أولاً على الشرائح الخشبية عن طريق قطع كل منها ودقها على الحائط، وترك فجوة بينهما، ثم تقوم بتثبيت الأضواء والرف العائم لإكمال المظهر. بحلول نهاية الفيديو، من الصعب أن نتخيل أن هذه الزاوية من الغرفة كانت ذات يوم منزلًا بسيطًا لخزانة ملابس أساسية بيضاء. بالطبع، من المهم أن نذكر أن @victoriacaroline.home تقطع الخشب الخاص بها وهي تمسكه بثبات بقدمها، وهو أمر غير مستحسن. تذكر دائمًا قطع الخشب بأمان قدر الإمكان من خلال ارتداء معدات السلامة أو اصطحابه إلى متجر لاجهزة الكمبيوتر لقطعه بشكل صحيح.