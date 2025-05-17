تيموثي تشالاميت تحية الغوغاء من عشاق Wild Knicks بعد اللعبة 6

رياضة
تيموثي تشالاميت تحية الغوغاء من عشاق Wild Knicks بعد اللعبة 6

كان عشاق نيكس يكشفون عن فوز فريقهم الكبير ليلة الجمعة ، وكان سوبرفان تيموثي تشالاميت في منتصف المرح.

بعد أن خرج فريق Knicks من Celtics في اللعبة 6 في الجولة الثانية من التصفيات الدوري الاميركي للمحترفين ، توافد المؤيدون إلى الشوارع حول Madison Square Garden ، مما أدى إلى العديد من المشهد الهذيان.

أحد المشاركين في تشالاميت ، الممثل “غير المعروف الكامل” ، الذي كان في المقعد الخلفي لسيارة سوداء في شارع 33 خارج المدخل C للحديقة وكان مبتهجًا مثل بقية المتجهين في وسط المدينة.

كان تشالاميت جميعهم يبتسمون ، والمعجبين المتحمسين للغاية وهو يخرج من النافذة الخلفية ، ولم يكن يبدو أسوأ بالنسبة للارتداء حيث لمسته المشجعون.

كانت واحدة من العديد من مشاهد الفوضى بعد فوز نيكس 119-81 على سلتكس ، حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو خارج الساحة أن بعض المشجعين يتسلقون أعمدة خفيفة ، على الأقل من حرق سترة سلتكس وآخرون يرددون ويصرخون في التخلص من الأعمدة الخالصة.

شوهد آخر من نوكز سوبرفان ، سبايك لي ، وهو يسير في سيارة ببطء في شارع الثامن ، وهو يستقبل المشجعين وهو يمتد من خلال فتحة سقف سيارته.

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كان تشالاميت يستمتع خلال هذا المدى الحالي لمباراة نيكس ، حيث ذهب صديقته ، كايلي جينر ، إلى حفل ميت بينما كان يشاهد اللعبة 1.

ثم شاهد اللعبة 2 من روما بعد أن ظهر الزوجان لأول مرة في السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز David Di Donatello.

لكنهم عادوا إلى الولايات المتحدة لتبادل السلسلة إلى نيويورك ، حيث جلسوا مع أخت كايلي ، كيندال ، للفوز بـ 4 Game 4.

بعد هذا الفوز ، قام تشالاميت حتى بتجميع مدينتي الكبير كارل أنطثوني في لحظة من الفرح الخالص.

تولى الفائز بجائزة SAG خسارة المباراة 5 في بوسطن حيث ذهب Beau إلى وضع الإجازة ، ثم عاد إلى نيويورك لسلسلة Clincher ، الذي كان يجلس بجوار مغني الراب Bad Bunny ومشاركة لحظة مع المدن مرة أخرى.

سيحصل Chalamet على سلسلة واحدة على الأقل للبهجة على فريقه المفضل ، حيث يتولى Knicks التالي على Pacers في نهائيات المؤتمر الشرقي ، الذي يبدأ ليلة الأربعاء في الحديقة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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