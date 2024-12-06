تيم باتريك يسجل أول هبوط له منذ ثلاث سنوات، ثم يسجل مرة أخرى

لقد مر 1082 يومًا منذ أن سجل تيم باتريك هدفًا.

وفي يوم الخميس، لم يكسر مستقبل الأسود هذا الجفاف فحسب، بل سجل هدفين.

جاء كلا الهبوطين في النصف الثاني من فوز الأسود 34-31 في “Thursday Night Football” على باكرز وكان بمثابة لحظة بارزة أخرى – أو لحظات في هذه الحالة – لموسم جيد بالفعل بالنسبة للأسود، الذين حصل على نقطة فاصلة وهو المرشح المفضل للوصول إلى Super Bowl.

غاب باتريك عن جميع مواسم 2022 و2023 مع فريق برونكو بسبب الإصابات (الرباط الصليبي الأمامي، وتر العرقوب) ووقع مع فريق تدريب الأسود هذا العام.

سجل مواطن سان دييغو بولاية كاليفورنيا البالغ من العمر 31 عامًا أول هبوط له في الليل قبل 5:02 من نهاية الربع الثالث عندما وجد لاعب الوسط جاريد جوف باتريك في الجزء الأمامي من منطقة النهاية.

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حرص المتصل بإشارة الأسود على انتزاع كرة القدم بعد الهبوط للحفاظ عليها لزميله، الذي لم يسجل أي هدف منذ 19 ديسمبر 2021.

جاء الهبوط الثاني قبل 8:39 من نهاية المباراة وتأخر الأسود 28-24.

وجد جوف باتريك في الجزء الخلفي من منطقة النهاية أو تمريرة TD التي أعطت ديترويت التقدم.

قفز باتريك إلى المدرجات للاحتفال بهبوطه الثاني في المباراة واحتشد فيه المشجعون.

حقق باتريك النجاح في دنفر قبل أن تعيق الإصابات قدراته في الملعب.

انتهت حملته لعام 2022 قبل أن يبدأ حتى عندما تعرض لإصابة في الركبة أثناء المعسكر التدريبي.

في العام التالي، أصيب باتريك بتمزق في وتر العرقوب أثناء المعسكر وغاب مرة أخرى عن موسم كامل.

عند دخول مباراة الخميس ضد باكرز، حصل باتريك على 21 نقطة لمسافة 306 ياردات في 11 مباراة هذا الموسم مع الأسود.

لقد حصل على ستة أهداف عالية المستوى للفريق – بما في ذلك واحدة في الجولة النهائية لإعداد الهدف الميداني لجيك بيتس في الثانية الأخيرة – لمسافة 43 ياردة في الفوز يوم الخميس للمساعدة في إدخال الأسود إلى مرحلة ما بعد الموسم.