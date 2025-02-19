تيم هارداواي يمسح “Crybaby” Jimmy Butler بعد هيت Trade Saga

لم يكن قاعة Famer Tim Hardaway Sr. مولعًا بغرابة Jimmy Butler “Crybaby” التي تسبب في الطلب والتي أدت إلى تعامله مع المحاربين.

انتهت مدة بتلر في ميامي بحماس في الموعد النهائي للتجارة ، حيث أدت التعليقات المتعددة والنزاعات الداخلية إلى التدفئة إلى المحاربين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال هارداواي على راديو SiriusXM NBA حول سلوك بتلر الذي يؤدي إلى التجارة: “لم أتفق مع ما كان يفعله – أنت تحت العقد”.

“(بتلر) طفل” ، أضاف هارداواي. “(هو) crybaby.”

لعب لخمس فرق مختلفة في مسيرته التي استمرت 13 عامًا في الدوري الاميركي للمحترفين ، بما في ذلك هيت ووريورز.

قال بتلر في ديسمبر إنه يفضل تداوله. لكن في ذلك الوقت ، استجاب رئيس هيت بات رايلي بـ “لا” قال هارداواي إنه كان على دراية به في عصره.

“(جيمي بتلر) طفل. (هو) صرخة” كان لدى أسطورة هيت ووريورورز تيم هارداواي الأب بعض الكلمات الاختيار لجيمي بتلر مع thefrankisola و @termineradio #Heatculture pic.twitter.com/26QKHPIF0V – Siriusxm NBA Radio (siriusxmnba) 18 فبراير 2025

وقال رايلي: “سنوضح الأمر – نحن لا نتداول جيمي بتلر”.

ثم استجاب بتلر لإعلان رايلي بـ “سلوك ضار للفريق” – وهو يخرج من ممارسة وفقدان رحلة فريق أدت إلى تعليق متعددة.

ثم منح بتلر أخيرًا رغبته في التداول.

قال هارداواي: “اعتدنا أن نقول” لا “لنا طوال الوقت ، وكنا نعرف كيفية أخذها”. “إنه سؤال ، تحصل على نعم أو لا.”

ليس بتلر هو المثال الوحيد للاعبين اليوم الذين يمارسون قوة أكثر من أي وقت مضى في طريقهم إلى حيث يريدون أن يكونوا. من جيمس هاردن إلى كاوهي ليونارد إلى كيري إيرفينغ ، فإن طلبات التجارة من قبل لاعبي النجوم شائعة إلى حد ما.

هذه ليست حتى المرة الأولى التي يطلب فيها بتلر التجارة لأنه طلب أيضًا من مينيسوتا في عام 2018.

إنه ليس فقط هذه الحقبة ، حيث كانت طلبات التجارة موجودة في الدوري الاميركي للمحترفين لعقود.

ماجيك جونسون ، كوبي براينت ، شاكيل أونيل وحكيم أولاجوون ، تم رفض جميع طلبات التجارة في مهنهم.

لكن O’Neal قدم طلبه في مناسبة أخرى-وكان كريم عبد الجبار ، وويلت تشامبرلين وكلايد دريكسلر قد تم الوفاء به في مرحلة ما من حياتهم المهنية.

من الواضح أن بتلر لم يكن أول نجم يطلب تجارة ولن يكون الأخير.