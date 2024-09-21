تينا تشارلز لاعبة فريق دريم تستعد للعودة إلى الوطن في التصفيات

بدت تينا تشارلز راضية ومرتاحةً على ملعب باركليز سنتر مساء الخميس.

استقبلت لاعبة كرة السلة المخضرمة من جامايكا، نيويورك، والتي لعبت ستة مواسم مع فريق ليبرتي، المشجعين القدامى في المدرجات.

كما استقبلت أكثر من 40 شخصًا من أصدقائها وأفراد عائلتها وزملاء فريق AAU السابقين ومدربيها السابقين في المدرسة الثانوية.

كانت العودة إلى الديار مثالية بالنسبة لتشارلز، الذي ساعد أيضًا فريق دريم في الحصول على المركز الثامن والأخير في التصفيات بفوزه 78-67 على فريق ليبرتي المصنف الأول.

وسوف يلتقي الفريقان مرة أخرى في الجولة الأولى عندما يبدآن سلسلة المباريات الثلاث، والتي تبدأ في الواحدة ظهرا يوم الأحد في بروكلين.

وقال تشارلز قبل تسجيل 10 نقاط واستحواذه على 10 كرات مرتدة في فوز فريق دريم يوم الخميس: “إنها مثل العاصفة المثالية. لم يكن الله ليكتبها بأي طريقة أخرى”. “أنا ممتن لأنني تمكنت من التواجد هنا في المنزل. تمكن والداي من التواجد هنا، والأصدقاء المقربين، والعائلة. سأخرج فقط، سيكون عرضًا رائعًا. مجرد جاذبية نيويورك، وقاعدة المعجبين التي تمكنوا من حشدها هنا قادمة من المدينة، من MSG، إلى بروكلين. إنه لأمر رائع بالنسبة لي أن أرى كل هذا يأتي في دائرة كاملة. أنا ممتن فقط لكوني جزءًا منها”.

كما تم تكريم تشارلز، البالغة من العمر 35 عامًا، من قبل قاعة مشاهير كرة السلة في نيويورك قبل انطلاق المباراة باعتبارها من ضمن الأعضاء الجدد في عام 2024، وفي يوم الخميس حطمت الرقم القياسي في جميع الأوقات في WNBA بعد انتزاع لوحتها الثالثة في المباراة.

يأتي كل هذا في موسم لم يعتقد تشارلز أنها ستكون جزءًا منه.

ولم تشارك في موسم 2023، بل فكرت في الاعتزال، لكن حبها للعبة أعادها لموسم آخر.

“لقد كان الأمر قيد الإعداد منذ بضعة أشهر تقريبًا. أنا ممتن لله”، هكذا قال تشارلز عن تكريم قاعة المشاهير. “لا أصدق أنني وصلت إلى هذه اللحظة في هذا العام من مسيرتي المهنية أو حتى هذا العمر الذي أنا فيه… إنها نعمة أن أتمكن من تمثيل نيويورك”.

لعب اللاعب الذي حصل على لقب كل النجوم ثماني مرات وحصل على لقب أفضل لاعب في عام 2012 مع فريق ليبرتي من عام 2014 إلى عام 2019.

لقد لعبت في أيام حديقة ماديسون سكوير وتميمة ليبرتي، ماددي، التي قال تشارلز إنها لا تزال مخلصة لها على الحبيبة إيلي التي تم تقديمها في باركليز.

خلال فترة تشارلز مع ليبرتي، حققت معدلًا مزدوجًا تقريبًا بواقع 18.7 نقطة و8.6 كرة مرتدة في المباراة الواحدة.

ستسعى تشارلز، التي كانت تلعب بالفعل في وضع التصفيات، إلى الحصول على أفضل ما لدى فريقها السابق مرة أخرى للحفاظ على موسم دريم على قيد الحياة.

وقال ساندي برونديلو مدرب فريق ليبرتي: “إنها تلعب كرة رائعة. إنها لاعبة متميزة تعمل في هذا الدوري منذ فترة طويلة وتعرف كيف تضع الكرة على الأرض. تينا، إنها لاعبة رائعة. إنها لاعبة رائعة. لذا، يتعين علينا أن نجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لها”.