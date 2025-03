تينيسي ضد هيوستن آلام ، التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



نحن الآن بحزم في نهاية الأعمال من March March Madness منذ ما يقرب من 20 عامًا.

لقد تقدم كل من المرشحين للتقدم إلى النهائي الرابع (Texas Tech احتمالات أقصر من سانت جونز) إلى Elite 8 ، وجميع البذور الأربعة الأولى المؤهلة لـ The Elite 8 لأول مرة منذ عام 2016.

واحدة من تلك البذور الأولى ، هيوستن ، سوف تتطلع إلى العودة إلى النهائي الأربعة لأول مرة منذ عام 2021. لم يفز الكوجر ببطولة وطنية ولم يذهبوا إلى النهائيات منذ عام 1984.

هيوستن هو مفضل 3.5 نقطة على تينيسي في المباراة الافتتاحية يوم الأحد. هذه هي أضيق احتمالات أي لعبة في نهاية هذا الأسبوع.

استفد من رمز Bet365 Sportsbook Bonus واحصل على مكافأة بقيمة 150 دولارًا لإجراءات Elite 8 Sunday.

هيوستن ضد تينيسي رهان معاينة

كانت سيرة تينيسي كانت جيدة بما يكفي لمركز واحد في معظم المواسم ، لكن الفرق الأربعة الأولى في هذا المجال كانت خارجة. كان من الصعب حقًا على لجنة الاختيار أن تطرد ديوك وأوبورن وفلوريدا وهيوستن حتى الوتد.

ذهب تينيسي 29-7 مقابل الجدول الزمني الحادي عشر في البلاد هذا الموسم ، وسجل المجلد فوز على فلوريدا وأوبورن وألاباما ، وكلهم وصلوا إلى النخبة 8.

احتل استطلاع AP والمدرب كل من تينيسي المرتبة 6 قبل البطولة ، لكن المجلدات كانت خامس أفضل فريق في تصنيفات الطاقة في كينبوم.

بدا المتطوعون رائعين في مبارياتهم الثلاث في البطولة ، وفازوا بشكل مريح ضد Wofford و UCLA و Kentucky للوصول إلى Elite 8.

هيوستن ضد تينيسي اختيار

تينيسي وهيوستن هما فريقان من النخبة ، وكلاهما مدعومان بالدفاع.

يتصدر فريق Cougars كأفضل فريق دفاعي في البلاد ، لكل Kenpom ، و Tennessee وراءهم في المركز الثالث.

هذا ليس التشابه الوحيد بين هذين الفريقين. هيوستن وتينيسي هما من أبطأ الفرق في البلاد ، في مقياس الإيقاع المعدل في كينبوم.

المراهنة على كرة السلة الجامعية؟

يمكن أن تكون هذه معركة صخرية ، مع نقاط سهلة قليلة ومتباعدة.

لهذا السبب يجلس أكثر من/أقل عند 123.5 ، وهو أدنى مستوى في قائمة عطلة نهاية الأسبوع و 50 نقطة كاملة أقل من إجمالي الصدام بين الدوق وألاباما.

بالنظر إلى حصص هذه اللعبة وملفات تعريف هذين الفريقين ، أرى أنه من الصعب جدًا الذهاب إلى أي مكان ولكن تحت يوم الأحد.

الاختيار: تحت 123.5

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.

عملاء جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، NJ ، IA ، KY ، IN ، LA ، NC ، VA ، OH فقط. رهان 5 دولارات واحصل على 150 دولار في رهانات المكافآت في BET365. التسجيل المطلوب. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. يجب عليك المطالبة بالعرض عبر تطبيق BET365 ، في غضون 30 يومًا من تسجيل حسابك. بمجرد إصدارها ، سيتم الاحتفاظ بمراهنات المكافأة الخاصة بك في رصيد حسابك ولا يمكن تجهيزها.