تُظهر أم ديلان هاربر ، ماريا ، مظهرًا مذهلاً في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين 2025

أمي ديلان هاربر ، ماريا ، سرقت العرض ليلة الأربعاء.

بعد أن تم اختيار نجم روتجرز السابق من قبل سبيرز مع اختيار رقم 2 في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2025 ، تم إشراف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها فاجأت ماريا هاربر ورأيها المشجعين الذين رأواها ينضمون إلى ديلان وشقيقه الأكبر ، رون جونيور ، إلى جانب مونيكا مونيكا مونيكا من ESPN لإجراء مقابلة ما بعد المقرر.

شيء ربما فاجأ المشاهدون هو حقيقة أن أمي هاربر انضمت إليه لإجراء المقابلة ، في حين بقي والده في الدوري الاميركي للمحترفين خمس مرات ، رون هاربر ، في الحشد.

لكن أحدث تحفيز قال يوم الثلاثاء إن والدته دفعته فعليًا إلى كرة السلة وأنها حتى تدربه من الصف الأول إلى سنته الثانوية العليا ، والتي كانت خاصة لكليهما.

وقالت ماريا لـ Jersey Sports Zone في أبريل 2023: “إننا نلعب الرياضة التي نحبها. إنهم يلعبونها ، وأدربها. إنها علاقة عائلية ، وهذا ما هو نقي في عائلتنا”.

هاجرت ماريا ، وهي فلبينية ، إلى الولايات المتحدة في سن السابعة ونشأت في باترسون ، نيوجيرسي

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التقى هي ورون في عام 1998 ورحبت رون جونيور في عام 2000. ثم تزوج الاثنان في عام 2005 ، وولد ديلان بعد عام واحد.

ماريا ورون طلقوا لاحقًا في عام 2012.

لم يكن لدى ماريا سوى الثناء لابنها في لحظته الخاصة ليلة الأربعاء.

وأشارت كأسباب تمكن من الوصول إلى هذا الحد “شقة حبه للعبة وتصميمه وتواضعه وعمله الشاق بعد يوم”.

كانت العائلة موضوعًا ثابتًا لهاربر أثناء خطاب وسائل الإعلام قبل المسودة ، وعاد باستمرار إلى الإشادة بأمه.

قال هاربر: “أخبرتني أمي دائمًا ، حافظ على الشيء الرئيسي هو الشيء الرئيسي”. “مثل ،” اذهبوا إلى كرة السلة ، يمكننا الاعتناء بالباقي “. هذا عالق حقًا معي لمجرد أنه يسمح لي بالعمل على حرفتي والعمل على الأشياء التي تهم حقًا – وهي تلعب اللعبة التي أحبها كل يوم. “